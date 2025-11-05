Palasport di Trapani, oggi parla Tranchida. E ora si apre pure il fronte stadio
La telenovela del Palazzetto dello Sport di Trapani resta al centro di uno scontro che mescola sport, politica e carte bollate. Oggi, mercoledì 5 novembre alle 10.30, il sindaco Giacomo Tranchida terrà in Sala Sodano una conferenza stampa sullo «stato dell’arte» e sull’avvio della procedura amministrativa da parte del RUP. «Confido nella collaborazione della società per superare, ove possibile, le criticità giuridiche legate alla trasformazione societaria», dice il primo cittadino.
Il nodo è noto: la Trapani Shark firmò nel 2023 una convenzione trentennale per il Pala Daidone come SSD (no-profit). Con la promozione in A la società è diventata Srl; per il Comune l’affidamento agevolato previsto dall’art. 5 (norma speciale pro-dilettantistiche) non può più valere tale e quale. Qualche giorno fa a Palazzo D’Alì è arrivato il parere “pro veritate” degli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico: l’atto è stato secretato per gli approfondimenti degli uffici, ma indiscrezioni sostengono che il parere dia ragione al Comune.
Nel mezzo, il patron Valerio Antonini ha alzato la posta: in diretta social ha annunciato che dal 15 dicembre la Shark non giocherà più a Trapani, parlando di «tre opzioni in Sicilia». La mossa ha scosso gli oltre 3.200 abbonati: molti si apprestano a chiedere il rimborso delle gare “di casa” non godute, sostenendo che lo spostamento stabile in un’altra città cambi le condizioni contrattuali. Antonini minimizza: «Si è sottoscritto un abbonamento per vedere la Shark e la si potrà continuare a vedere».
Intanto in piazza si è vista una protesta di alcune centinaia di tifosi (per Antonini erano «mille»): «Il Palazzetto è della città, la Shark deve giocare a Trapani». Il Comune, dal canto suo, ribadisce che la stagione 2025/26 non è a rischio: c’è un provvedimento sindacale che assicura l’utilizzo dell’impianto fino a fine annata. Restano da definire utenze arretrate e rendicontazioni di spese e lavori.
Si apre anche la “grana” Stadio Provinciale
Come se non bastasse, si è aperto il fronte calcio: per lo Stadio Provinciale il Libero Consorzio ha trasmesso alla società un conteggio di bollette arretrate per circa 111 mila euro (luce, acqua e servizi connessi). È il preludio a un altro braccio di ferro: da giugno 2026 dovrà essere rinnovata anche la convenzione dello stadio, e la questione dei pagamenti rischia di diventare il nuovo detonatore di tensioni tra istituzioni e proprietà sportiva. Per i tifosi significa un ulteriore elemento d’incertezza sulla regolarità delle prossime gare “in casa” del Trapani calcio e, più in generale, sui rapporti tra club e territorio.
Cosa aspettarsi adesso
La conferenza del sindaco e l’avvio formale dell’iter del RUP diranno fin dove il Comune intende spingersi: richieste documentali, eventuali canoni/indennità, percorsi correttivi o nuovo bando. Se, come annunciato, Antonini sposterà davvero la squadra, è prevedibile un contenzioso con gli abbonati e un’ulteriore coda legale con l’ente.
Per la città, intanto, la posta non è solo tecnica: sono la maglia granata, gli impianti e il senso di comunità. Oggi capiremo se la politica locale riuscirà a spegnere l’incendio – o se il derby fra carte e minacce proseguirà su due campi: il Palasport e, adesso, anche lo Stadio Provinciale.
