Erasmus, l'Istituto Florio di Erice ospita una delegazione di studenti francesi 

05/11/2025 13:25:00

Nell’ambito del programma Erasmus 2025 in Sicilia, l’Istituto Superiore “I. e V. Florio di Erice”, riconosciuto per la qualità della sua offerta formativa e la sua apertura internazionale, ospita, dal 3 al 7 novembre, il CFA les 3B, centro di formazione professionale con sede a Vitré (Francia), specializzato nel settore enologico.



Il percorso formativo che offre, infatti, prepara figure professionali esperte nel campo della sommellerie e della consulenza enogastronomica, attraverso una combinazione di lezioni teoriche e attività pratiche in azienda.

Il progetto di novembre ha l’obiettivo di valorizzare lo scambio culturale e professionale tra gli apprendisti francesi e gli studenti siciliani, attraverso attività legate alla gastronomia, al servizio e alla scoperta dei saperi e delle tradizioni locali.



La settimana si apre con l’accoglienza ufficiale all’Istituto partner, diretto dalla preside Pina Mandina, seguita da una visita agli istituti, ai siti di Erice, e da un pranzo degustazione preparato dagli studenti italiani con accordi cibo-vino sul territorio siciliano, tenuto in lingua francese.



Il giorno successivo sono in programma laboratori culinari ed enologici, organizzati in cinque squadre da parte degli studenti francesi, dedicati alla realizzazione di piatti tipici – come galette, crêpes e prodotti artigianali – con particolare attenzione agli abbinamenti cibo-bevanda, presentati in lingua francese.

È, inoltre, previsto un modulo di formazione con la sommelier Alexandra Neyret che collabora da molti anni con il Miglior Sommelier d'Europa, Franck Thomas.

Il modulo Green approfondisce il tema dei vini naturali. Tratta con rigore e sensibilità gli approcci della agricoltura biologica e biodinamica, dello sviluppo sostenibile. Il corso si chiuderà con una sessione di degustazione intuitiva.

L'intera settimana sarà anche dedicata alla visita ad aziende di produttori locali nel trapanese, con degustazioni di vini e prodotti del territorio.



“Questo soggiorno – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina - rappresenta un’importante opportunità di scambio, di apprendimento pratico e di apertura culturale per i giovani partecipanti, nello spirito europeo del programma Erasmus, che promuove la condivisione delle conoscenze e la valorizzazione dei talenti”.



