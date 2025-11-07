Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
07/11/2025 14:20:00

A Marsala il seminario "Oltre l'Algoritmo: Lavorare e Studiare nell'Era dell'IA"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/a-marsala-il-seminario-oltre-l-algoritmo-lavorare-e-studiare-nell-era-dell-ia-450.jpg

Oggi il complesso monumentale di San Pietro di Marsala ha ospitato il seminario “Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.”, un incontro di grande attualità dedicato alle sfide e alle opportunità dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e della formazione.

L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club di Marsala in collaborazione con l’ITET “Giuseppe Garibaldi”, ha rappresentato un momento di confronto tra scuola, università e società civile su come l’innovazione tecnologica stia trasformando le professioni e i percorsi educativi.

 

Il relatore Giuseppe Anastasi

Protagonista dell’incontro è stato il prof. Giuseppe Anastasi, ordinario all’Università di Pisa, che con la sua esperienza accademica ha guidato gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Informatica e Telecomunicazioni (curvatura Intelligenza Artificiale), Elettronica ed Elettrotecnica (curvatura Robotica) e Sistemi Informativi Aziendali in un percorso di analisi e riflessione sulle trasformazioni in atto.

Anastasi ha sottolineato come l’I.A. stia sì automatizzando molte attività ripetitive, ma al tempo stesso stia generando nuovi profili professionali legati alla gestione, alla creazione e all’etica degli algoritmi.
Studiare nell’era dell’intelligenza artificiale – ha spiegato – non significa solo imparare a usare nuovi strumenti, ma sviluppare pensiero critico, creatività e capacità di problem solving, competenze che nessun algoritmo potrà sostituire.

 

Il confronto con gli studenti

Ampio spazio è stato dato agli interventi dei ragazzi, che hanno partecipato con domande e riflessioni. Il messaggio centrale del seminario è chiaro: non bisogna “competere” con l’algoritmo, ma imparare a integrarlo in modo etico e consapevole, trasformandolo da possibile minaccia a potente alleato per la crescita umana e professionale.

 

Le parole della dirigente Loana Giacalone

«Ringrazio il Rotary di Marsala, nella persona del presidente Antonio De Vita, e il prof. Giuseppe Anastasi – ha dichiarato la dirigente dell’ITET Garibaldi, Loana Giacalone – per la straordinaria opportunità offerta ai nostri studenti». La dirigente ha inoltre espresso riconoscenza ai docenti Sergio Giacalone, Gaetano Anastasi, Paolo Accardi e Vincenzo Polizzi per il supporto all’organizzazione dell’incontro.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...