A Marsala il seminario "Oltre l'Algoritmo: Lavorare e Studiare nell'Era dell'IA"

07/11/2025 14:20:00

Oggi il complesso monumentale di San Pietro di Marsala ha ospitato il seminario “Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.”, un incontro di grande attualità dedicato alle sfide e alle opportunità dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e della formazione.

L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club di Marsala in collaborazione con l’ITET “Giuseppe Garibaldi”, ha rappresentato un momento di confronto tra scuola, università e società civile su come l’innovazione tecnologica stia trasformando le professioni e i percorsi educativi.

Il relatore Giuseppe Anastasi

Protagonista dell’incontro è stato il prof. Giuseppe Anastasi, ordinario all’Università di Pisa, che con la sua esperienza accademica ha guidato gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Informatica e Telecomunicazioni (curvatura Intelligenza Artificiale), Elettronica ed Elettrotecnica (curvatura Robotica) e Sistemi Informativi Aziendali in un percorso di analisi e riflessione sulle trasformazioni in atto.

Anastasi ha sottolineato come l’I.A. stia sì automatizzando molte attività ripetitive, ma al tempo stesso stia generando nuovi profili professionali legati alla gestione, alla creazione e all’etica degli algoritmi.

Studiare nell’era dell’intelligenza artificiale – ha spiegato – non significa solo imparare a usare nuovi strumenti, ma sviluppare pensiero critico, creatività e capacità di problem solving, competenze che nessun algoritmo potrà sostituire.

Il confronto con gli studenti

Ampio spazio è stato dato agli interventi dei ragazzi, che hanno partecipato con domande e riflessioni. Il messaggio centrale del seminario è chiaro: non bisogna “competere” con l’algoritmo, ma imparare a integrarlo in modo etico e consapevole, trasformandolo da possibile minaccia a potente alleato per la crescita umana e professionale.

Le parole della dirigente Loana Giacalone

«Ringrazio il Rotary di Marsala, nella persona del presidente Antonio De Vita, e il prof. Giuseppe Anastasi – ha dichiarato la dirigente dell’ITET Garibaldi, Loana Giacalone – per la straordinaria opportunità offerta ai nostri studenti». La dirigente ha inoltre espresso riconoscenza ai docenti Sergio Giacalone, Gaetano Anastasi, Paolo Accardi e Vincenzo Polizzi per il supporto all’organizzazione dell’incontro.



