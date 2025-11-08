Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
08/11/2025 13:00:00

Mazara: all'istituto "Pirandello-Bonsignore" il corso sperimentale di scacchi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/mazara-all-istituto-pirandello-bonsignore-il-corso-sperimentale-di-scacchi-450.jpg

All’Istituto Comprensivo “Pirandello-Bonsignore” di Mazara del Vallo è partito il primo corso sperimentale di scacchi per i più piccoli.
Il progetto, frutto di un protocollo tra la dirigente Antonina Marino e la presidente dello Scacco Club Mazara, Mariangela Laudicina, propone un approccio originale al gioco: la “Giocomotricità su scacchiera gigante”.

Venticinque bambini della scuola dell’infanzia stanno partecipando alle lezioni condotte dalle insegnanti Ivana Russo e Pierangela Romagnosi, insieme al maestro di scacchi Nino Profera. Attraverso il movimento, il gioco e la scoperta, i piccoli imparano a conoscere se stessi e gli altri, sviluppando logica, attenzione e rispetto delle regole.

L’iniziativa si inserisce nel percorso europeo “Scacchi a scuola”, che riconosce il valore educativo di questo sport: allenare la mente, imparare a ragionare e favorire la convivenza civile, unendo strategia e fantasia.

 

                                                                                                        *****

 

Castellammare, parte "PerCrescere": psicomotricità e gioco per i bambini del Pitrè

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pitré” di Castellammare del Golfo e l’associazione ABA Insieme hanno lanciato “PerCrescere”, un progetto gratuito dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria.

L’iniziativa, basata sui principi della psicomotricità e dell’analisi comportamentale applicata (ABA), promuove lo sviluppo armonico di corpo e mente, favorendo fiducia in sé, collaborazione e regolazione emotiva.

Le attività, guidate da uno psicomotricista esperto, si svolgono in piccoli gruppi attraverso giochi di movimento e attività simboliche. Ogni incontro dura un’ora e aiuta i bambini a migliorare le capacità motorie, sociali e cognitive.
Il progetto, avviato a novembre 2025, prevede sei incontri gratuiti e verrà esteso anche ad altri istituti comprensivi di Trapani ed Erice.7

 

 

                                                                                 

                                                                                                           *****

Castevetrano, gli studenti del "Di Matteo" celebrano il 4 Novembre

Il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è stato celebrato con grande partecipazione all’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano.

Gli alunni, guidati dai docenti, hanno riflettuto sui valori di pace, unità e servizio per il bene comune attraverso disegni, poesie e cartelloni ispirati alla bandiera italiana e ai principi della Costituzione.

In ogni plesso si è tenuto un momento simbolico con l’esposizione del tricolore e la lettura di testi e pensieri dedicati alla memoria collettiva. La dirigente scolastica ha poi partecipato alla cerimonia cittadina presso il monumento ai Caduti, insieme alle autorità civili e militari.

Un’iniziativa che, come ricordava Piero Calamandrei, insegna a “respirare la libertà” e a custodirla ogni giorno, a partire dai banchi di scuola.

 

 

 









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...