Mazara: all'istituto "Pirandello-Bonsignore" il corso sperimentale di scacchi

08/11/2025 13:00:00

All’Istituto Comprensivo “Pirandello-Bonsignore” di Mazara del Vallo è partito il primo corso sperimentale di scacchi per i più piccoli.

Il progetto, frutto di un protocollo tra la dirigente Antonina Marino e la presidente dello Scacco Club Mazara, Mariangela Laudicina, propone un approccio originale al gioco: la “Giocomotricità su scacchiera gigante”.

Venticinque bambini della scuola dell’infanzia stanno partecipando alle lezioni condotte dalle insegnanti Ivana Russo e Pierangela Romagnosi, insieme al maestro di scacchi Nino Profera. Attraverso il movimento, il gioco e la scoperta, i piccoli imparano a conoscere se stessi e gli altri, sviluppando logica, attenzione e rispetto delle regole.

L’iniziativa si inserisce nel percorso europeo “Scacchi a scuola”, che riconosce il valore educativo di questo sport: allenare la mente, imparare a ragionare e favorire la convivenza civile, unendo strategia e fantasia.

*****

Castellammare, parte "PerCrescere": psicomotricità e gioco per i bambini del Pitrè

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pitré” di Castellammare del Golfo e l’associazione ABA Insieme hanno lanciato “PerCrescere”, un progetto gratuito dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria.

L’iniziativa, basata sui principi della psicomotricità e dell’analisi comportamentale applicata (ABA), promuove lo sviluppo armonico di corpo e mente, favorendo fiducia in sé, collaborazione e regolazione emotiva.

Le attività, guidate da uno psicomotricista esperto, si svolgono in piccoli gruppi attraverso giochi di movimento e attività simboliche. Ogni incontro dura un’ora e aiuta i bambini a migliorare le capacità motorie, sociali e cognitive.

Il progetto, avviato a novembre 2025, prevede sei incontri gratuiti e verrà esteso anche ad altri istituti comprensivi di Trapani ed Erice.7

*****

Castevetrano, gli studenti del "Di Matteo" celebrano il 4 Novembre

Il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è stato celebrato con grande partecipazione all’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano.

Gli alunni, guidati dai docenti, hanno riflettuto sui valori di pace, unità e servizio per il bene comune attraverso disegni, poesie e cartelloni ispirati alla bandiera italiana e ai principi della Costituzione.

In ogni plesso si è tenuto un momento simbolico con l’esposizione del tricolore e la lettura di testi e pensieri dedicati alla memoria collettiva. La dirigente scolastica ha poi partecipato alla cerimonia cittadina presso il monumento ai Caduti, insieme alle autorità civili e militari.

Un’iniziativa che, come ricordava Piero Calamandrei, insegna a “respirare la libertà” e a custodirla ogni giorno, a partire dai banchi di scuola.



