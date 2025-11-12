Sezioni
12/11/2025 17:05:00

Marsala: all'Itet Garibaldi al via gli “Orienta Labs”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762963540-0-marsala-all-itet-garibaldi-al-via-gli-orienta-labs.jpg

L’ITET “G. Garibaldi” di Marsala rinnova il suo impegno verso le nuove generazioni con un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: i “Orienta Labs”, laboratori didattici e di orientamento pensati per accompagnare i ragazzi — e le loro famiglie — in una scelta consapevole del percorso di studi superiore.  Un orientamento attivo e concreto

 

Orientamento attivo

All’ITET Garibaldi l’orientamento non è una semplice giornata informativa, ma un processo dinamico e partecipativo. L’obiettivo è quello di aiutare gli studenti a riconoscere le proprie attitudini, inclinazioni e interessi, mettendoli a diretto contatto con le discipline e le professionalità che animano l’istituto.

Grazie a una didattica orientativa, i giovani vengono guidati nell’indagare i profili lavorativi più affini alle loro aspirazioni e nel comprendere il percorso formativo necessario per raggiungerli.

 

I laboratori aperti

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato proprio dall’apertura dei laboratori tematici, che si trasformano per l’occasione in veri e propri spazi di esperienza. Gli studenti delle scuole medie potranno “toccare con mano” le attività e i progetti che caratterizzano i diversi indirizzi dell’ITET Garibaldi: Amministrazione, Finanza e Marketing,

  • Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, Sistema Moda, Elettronica ed Elettrotecnica (con curvatura Robotica), Informatica e Telecomunicazioni (con curvatura Intelligenza Artificiale), Meccanica, Meccatronica ed Energia. 

 

Esperienze per scegliere con consapevolezza

Gli Orienta Labs offrono ai giovani un’ampia panoramica di discipline e competenze, valorizzando la varietà dell’offerta formativa dell’Istituto e il legame con il mondo del lavoro e dell’innovazione. Attraverso queste esperienze pratiche, l’ITET Garibaldi di Marsala intende fornire conoscenze utili e strumenti concreti per maturare le capacità decisionali indispensabili a costruire il proprio futuro in modo informato, responsabile e motivato.









