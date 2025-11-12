Trapani, al via le ore Asacom per gli alunni con disabilità grave. Soddisfatta Anfass

12/11/2025 18:15:00

La Giunta comunale di Trapani, guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ha deliberato l’immediata erogazione delle ore di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione (ASACOM) per gli alunni con disabilità grave che frequentano le scuole del territorio nell’anno scolastico 2025/2026.

La decisione arriva in coerenza con quanto annunciato nelle scorse settimane, dopo la conclusione delle procedure di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) da parte dei Gruppi di Lavoro Operativo (GLO), completati entro il 31 ottobre. L’erogazione delle ore avverrà sulla base dei PEI definitivi, previa verifica formale della loro regolarità e dei pareri dell’ASP.

“Questo impegno è particolarmente significativo – sottolineano il sindaco Tranchida e l’assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Passalacqua – poiché arriva nonostante la mancata istituzione formale delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) da parte dell’ASP, fondamentali per la definizione delle misure di sostegno”.

L’Amministrazione sceglie così di garantire subito il diritto all’inclusione, superando i ritardi burocratici. “La procedura di assegnazione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione – aggiunge Passalacqua – deve essere frutto dell’azione sinergica tra i diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica. Riconoscere immediatamente le ore presenti nei PEI è un atto dovuto per assicurare reale inclusione e rispetto del diritto allo studio”.

Il provvedimento è sostenuto anche da un recente stanziamento regionale: la Regione Siciliana ha assegnato al Distretto Socio Sanitario D50 complessivamente 312.393 euro, di cui 151.885 euro al Comune di Trapani per servizi integrativi e migliorativi, tra cui l’ASACOM.

La Giunta ha inoltre fornito indirizzi agli uffici comunali affinché si proceda subito all’erogazione delle ore previste nei PEI e ha ribadito la necessità di rispettare, per i prossimi piani, le linee guida distrettuali già condivise, in modo da uniformare gli interventi e garantire coerenza e appropriatezza dei servizi rivolti agli alunni con disabilità.

La soddisfazione dell’Anffas Trapani

L’Anffas Trapani accoglie con favore la decisione della Giunta, parlando di “un passo importante verso il pieno riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità”. Il presidente Basilio Calabrese esprime soddisfazione per il ripristino integrale delle ore di sostegno previste nei PEI degli studenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, ma richiama l’attenzione anche sugli altri casi ancora in sospeso: “Restano da definire le situazioni relative agli alunni con disabilità meno gravi, per i quali auspichiamo una rapida risoluzione, altrimenti saremo costretti ad agire nelle sedi opportune”.

Per Calabrese si tratta di “una vittoria del buon senso e della legalità”, perché ribadisce che l’inclusione non è una concessione ma “un dovere sancito dalle leggi nazionali e internazionali”. L’associazione sottolinea inoltre che ogni riduzione arbitraria delle ore di sostegno rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e ricorda che il PEI deve sempre essere costruito in modo partecipato, in base ai reali bisogni educativi e sociali della persona.

“Il nostro impegno – conclude Calabrese – continuerà a essere quello di vigilare e collaborare con scuole, enti locali e famiglie, affinché nessun alunno venga privato del sostegno necessario per la propria crescita e autonomia. È questo lo spirito dell’inclusione che promuoviamo ogni giorno”.



