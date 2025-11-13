Erice al 37° Gala European City of Sport di Roma. Premiata come Città Europea dello Sport

13/11/2025 10:24:00

Il Comune di Erice è stato premiato a Roma come Città Europea dello Sport 2027 nel corso del 37° Gala ACES Europe/ACES Italia, al Salone d’Onore del CONI. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità nazionali e rappresentanti del mondo sportivo, erano presenti la sindaca Daniela Toscano e l’assessora alle Politiche sportive Rossella Cosentino.

Toscano ha parlato di “un riconoscimento che premia l’impegno della comunità e conferma la strada intrapresa”, sottolineando la volontà di “rafforzare la rete tra scuole, associazioni e realtà sportive”. Cosentino ha ricordato che “non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di programmazione e collaborazione con Ragusa, anch’essa designata Città Europea dello Sport”.

****

CCR di Rigaletta, nuove regole per il conferimento dei rifiuti

Cambia da martedì 11 novembre il regolamento per il conferimento dei rifiuti al Centro Comunale di Raccolta di contrada Rigaletta.

Chi trasporta rifiuti per conto di privati (con furgoni, motoape, ecc.) dovrà essere accompagnato dal proprietario del materiale, che dovrà firmare un modulo con il proprio codice utente e mostrare un documento d’identità.

Le utenze commerciali, inoltre, potranno conferire solo previa autorizzazione dell’Ufficio Ecologia. Restano ammessi esclusivamente gli imballaggi (carta, cartone, plastica, vetro) e i rifiuti previsti dal regolamento comunale.

****

“Mi ti affido, abbi cura di me”

È partito a Erice il progetto di Servizio Civile Universale “Mi ti affido, abbi cura di me”, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione CO.TU.LE.VI. Cinque giovani volontari opereranno nei servizi sociali, promuovendo iniziative di ascolto, legalità e sensibilizzazione contro la violenza, in particolare quella sulle donne.

La sindaca Daniela Toscano ha definito il progetto “una palestra di cittadinanza e un momento di crescita collettiva”, mentre l’assessora Carmela Daidone ha sottolineato “il valore del lavoro di rete e la forza dei giovani che scelgono di impegnarsi per la comunità”.

****

Sei nuovi progetti per bambini e ragazzi

Sono partite nel territorio di Erice sei iniziative educative e ricreative per minori, finanziate dal Ministero per la Famiglia con oltre 27 mila euro. Le attività, organizzate da diverse associazioni locali, spaziano dai laboratori natalizi alla psicomotricità, fino ai giochi sportivi e ai progetti di inclusione.

“Ogni progetto è un’opportunità per i bambini di stare insieme e crescere con valori positivi”, ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano. L’assessora Carmela Daidone ha aggiunto: “Vogliamo creare luoghi in cui ogni bambino si senta accolto e valorizzato: è così che si costruisce una comunità più viva e attenta”.



