Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
14/11/2025 10:30:00

Trapani, 40 studenti eccellono negli esami Cambridge

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763112469-0-trapani-40-studenti-eccellono-negli-esami-cambridge.jpg

È una di quelle notizie che fanno bene alla città e raccontano una Trapani giovane, ambiziosa, capace di misurarsi con il mondo. Il 5 dicembre, nella cornice elegante di Palazzo Riccio di Morana, saranno consegnati i diplomi Cambridge agli studenti del Liceo Fardella Ximenes: certificazioni internazionali in Maths, Geography ed English as a Second Language superate da 40 ragazzi delle quarte classi classico e scientifico.

Un risultato che non arriva per caso. Il Fardella Ximenes, dal 2018 unica scuola della provincia accreditata Cambridge International, propone un percorso bilingue che porta gli studenti a studiare matematica, geografia – da quest’anno biologia – e inglese interamente in lingua, con gli stessi esami sostenuti dai coetanei britannici. Il traguardo è chiaro: formare giovani realmente bilingui e pronti per università italiane ed estere.

Alla cerimonia parteciperanno la dirigente Antonella Ursino, la referente Cambridge Elisa Di Giorgi, le docenti del percorso e i genitori. Ma il centro della scena sarà tutto per loro: gli studenti. Tra loro anche il rappresentante della consulta provinciale, Marco Palermo, che interverrà a nome dei compagni per raccontare l’esperienza di studio “alla Cambridge”, vissuta tra impegno, entusiasmo e la consapevolezza di costruire un futuro più aperto e internazionale.

La docente Di Giorgi sottolinea l’importanza di dare spazio alle buone notizie: “Crediamo nei ragazzi e nel valore del loro impegno. È giusto raccontarlo”. Da qui l’invito agli operatori dell’informazione: chi vorrà potrà seguire la cerimonia e intervistare gli studenti.

L’appuntamento è giovedì 5 dicembre, dalle 15.15 alle 16.30, a Palazzo Riccio di Morana, in via Turretta.

Per chi volesse conoscere da vicino il percorso Cambridge, il liceo aprirà le sue porte con gli Open Day del 17 e 18 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede di via Garibaldi. Una buona occasione per scoprire un pezzo di Trapani che guarda lontano.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...