Trapani, 40 studenti eccellono negli esami Cambridge

14/11/2025 10:30:00

È una di quelle notizie che fanno bene alla città e raccontano una Trapani giovane, ambiziosa, capace di misurarsi con il mondo. Il 5 dicembre, nella cornice elegante di Palazzo Riccio di Morana, saranno consegnati i diplomi Cambridge agli studenti del Liceo Fardella Ximenes: certificazioni internazionali in Maths, Geography ed English as a Second Language superate da 40 ragazzi delle quarte classi classico e scientifico.

Un risultato che non arriva per caso. Il Fardella Ximenes, dal 2018 unica scuola della provincia accreditata Cambridge International, propone un percorso bilingue che porta gli studenti a studiare matematica, geografia – da quest’anno biologia – e inglese interamente in lingua, con gli stessi esami sostenuti dai coetanei britannici. Il traguardo è chiaro: formare giovani realmente bilingui e pronti per università italiane ed estere.

Alla cerimonia parteciperanno la dirigente Antonella Ursino, la referente Cambridge Elisa Di Giorgi, le docenti del percorso e i genitori. Ma il centro della scena sarà tutto per loro: gli studenti. Tra loro anche il rappresentante della consulta provinciale, Marco Palermo, che interverrà a nome dei compagni per raccontare l’esperienza di studio “alla Cambridge”, vissuta tra impegno, entusiasmo e la consapevolezza di costruire un futuro più aperto e internazionale.

La docente Di Giorgi sottolinea l’importanza di dare spazio alle buone notizie: “Crediamo nei ragazzi e nel valore del loro impegno. È giusto raccontarlo”. Da qui l’invito agli operatori dell’informazione: chi vorrà potrà seguire la cerimonia e intervistare gli studenti.

L’appuntamento è giovedì 5 dicembre, dalle 15.15 alle 16.30, a Palazzo Riccio di Morana, in via Turretta.

Per chi volesse conoscere da vicino il percorso Cambridge, il liceo aprirà le sue porte con gli Open Day del 17 e 18 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede di via Garibaldi. Una buona occasione per scoprire un pezzo di Trapani che guarda lontano.



