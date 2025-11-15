Marsala: incidente fra tre auto al passaggio a livello di contrada San Leonardo

15/11/2025 16:57:00

Ancora un incidente sulle strade di Marsala. Ci sono dei feriti, fortunatamente lievi, nello scontro fra tre auto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del passaggio a livello di Contrada San Leonardo.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e i vigili urbani di Marsala per i rilievi. Ancora una volta, a causare l'incidente, è stata la velocità di una delle vetture coinvolte.

Ieri pomeriggio, sempre nella zona Nord di Marsala, in contrada Sturiano, una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto tra la vettura, sulla quale si trovava a bordo come passeggera, e altri tre veicoli. Qui l'articolo di TP24.



