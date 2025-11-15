Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/11/2025 16:57:00

Marsala: incidente fra tre auto al passaggio a livello di contrada San Leonardo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/marsala-incidente-fra-tre-auto-al-passaggio-a-livello-di-contrada-san-leonardo-450.jpg

Ancora un incidente sulle strade di Marsala. Ci sono dei feriti, fortunatamente lievi, nello scontro fra tre auto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del passaggio a livello di Contrada San Leonardo. 

 

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e i vigili urbani di Marsala per i rilievi. Ancora una volta, a causare l'incidente, è stata la velocità di una delle vetture coinvolte. 

 

Ieri pomeriggio, sempre nella zona Nord di Marsala, in contrada Sturiano, una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto tra la vettura, sulla quale si trovava a bordo come passeggera, e altri tre veicoli. Qui l'articolo di TP24



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...