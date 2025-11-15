Sezioni
Scuola
15/11/2025 14:00:00

Marsala: sport pulito e stili di vita sani, l’ITET Garibaldi contro doping e dipendenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/marsala-sport-pulito-e-stili-di-vita-sani-l-itet-garibaldi-contro-doping-e-dipendenze-450.jpg

L’ITET Garibaldi di Marsala, nell’ambito dell’Area di Gestione “Cittadinanza attiva”, ha ospitato il 14 novembre un incontro di educazione alla salute dedicato alla prevenzione del doping nello sport e delle dipendenze da alcol e droghe. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Lions Club di Marsala, rientra nel più ampio impegno della scuola a promuovere stili di vita responsabili e la consapevolezza sui rischi per la salute.

Dopo i saluti del Presidente dei Lions, dott. Arangio, il dott. Michele Fici ha approfondito i rischi legati all’uso di sostanze dopanti e alle dipendenze, evidenziando le conseguenze fisiche e sociali che ne derivano.

 

Il Doping nello Sport
L’incontro ha posto l’accento non solo sull’ingiustizia sportiva, ma soprattutto sui danni irreparabili che steroidi, ormoni e stimolanti possono provocare all’organismo, compromettendo cuore, fegato e salute psicologica degli atleti, anche giovanissimi.

 

 

Dipendenze da Alcol e Droghe
Il dott. Fici ha illustrato come l’abuso di alcol e droghe possa distruggere la salute fisica e mentale, oltre a compromettere le relazioni, il percorso scolastico e le opportunità future degli studenti.

 

La Dirigente dell’ITET Garibaldi, Loana Giacalone, ha sottolineato come l’iniziativa rientri negli obiettivi formativi della Commissione “Cittadinanza attiva”, che mira a formare individui consapevoli e responsabili, capaci di fare scelte salutari per sé e per la collettività.

La partecipazione attiva degli studenti ha testimoniato il loro interesse per temi che incidono direttamente sulla loro vita e sulle prospettive future. L’ITET Garibaldi e il Lions Club di Marsala confermano così il loro impegno condiviso per la salute e la crescita etica della comunità studentesca.



