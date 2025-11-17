Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
17/11/2025 11:05:00

Rifiuti, da oggi stop alla raccolta della plastica a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763374080-0-rifiuti-da-oggi-stop-alla-raccolta-della-plastica-a-marsala.jpg

Stop alla raccolta "porta a porta" della plastica a Marsala. 

Da alcuni mesi, il Consorzio CO.RE.PLA non preleva la plastica prodotta dai Comuni - depositata presso l'impianto convenzionato MA.ECO. di Petrosino - e ciò, nonostante numerosi solleciti e altrettante diffide dei comuni, compreso Marsala. L'impossibilità di depositare la plastica raccolta presso il suddetto impianto, comporta la sospensione della raccolta “porta a porta” della plastica già a partire da oggi. 

 

“Questo è un problema che riguarda l'intero territorio nazionale per gli aspetti legati alla filiera del riciclo, afferma il vicesindaco Giacomo Tumbarello. Il disservizio non può essere scaricato sui comuni e, di conseguenza, sui cittadini, anche alla luce degli ottimi risultati percentuali raggiunti da questo Ente sul fronte della raccolta differenziata”. Nel diffidare il CO.RE.PLA ad adempiere, procedendo al ritiro della plastica accumulata presso l'impianto MA.ECO. convenzionato, l'Amministrazione rende noto che del problema sono già stati investiti l'Assessorato regionale dell'Energia e l'Anci Sicilia - oltre alla Prefettura di Trapani - al fine di pervenire ad una soluzione immediata del problema. Alla luce di ciò, l'Amministrazione comunale si trova costretta a sospendere già da oggi la raccolta “porta a porta” della plastica. "Si invitano le famiglie e le attività commerciali a non esporre il suddetto rifiuto (mastello giallo) nelle giornate indicate nei calendari di riferimento, e ciò fino a quando non si sbloccherà la situazione a livello nazionale".



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana