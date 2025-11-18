Marsala. Processo per bancarotta, chiesta l'assoluzione per due commercialisti

18/11/2025 08:55:00

“Assoluzione per non avere commesso il fatto”. E’ quanto hanno chiesto, al termine delle loro arringhe gli avvocati difensori dei commercialisti Giulio Bellan e Pietro Buffa, accusati di bancarotta fraudolenta in concorso con due imprenditori loro clienti (Luigi e Giovanna Vinci, padre e figlia), che hanno già chiesto di patteggiare la pena. Nella precedente udienza, il pm Sara Varazi ha chiesto la condanna di Bellan a quattro anni e 4 mesi di carcere e di Buffa a tre anni e 8 mesi. Il processo, con rito abbreviato, si tiene davanti al gup Matteo Giacalone. La sentenza potrebbe essere emessa, dopo l’eventuale replica del pm, il prossimo 15 dicembre.

Luigi e Giovanna Vinci, operanti nel settore della produzione gelati, sono soci e contitolari delle stesse aziende (“Vinci srl” e “Vinci sicilian food”). Per Luigi Vinci la pena concordata è di tre anni, mentre per la figlia di due anni. A difendere Bellan è l’avvocato Giovanni Galfano, insieme all’avvocato Salvatore Luigi Sinatra che difende anche gli altri tre. Luigi Vinci è un imprenditore abbastanza conosciuto in città anche per essere stato, alcuni anni fa, presidente del Marsala Calcio (si è dimesso a fine novembre 2018). Le sue società finite nell’indagine sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Marsala alcuni anni fa. Le indagini sono state condotte dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Marsala, all’epoca comandata dal capitano Luigi Palma, e coordinate dal sostituto procuratore Antonella Trainito (attualmente pm alla Procura di Trapani). I reati individuati dalle Fiamme Gialle sono stati bancarotta fraudolenta patrimoniale per circa quattro milioni di euro, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria e falso in bilancio.

L’inchiesta è stata avviata nel 2019. Il procedimento era stato avviato davanti al gup Annalisa Amato, che nell’ottobre 2024 respinse le due richieste di processo con rito abbreviato “condizionato” (ad una consulenza di parte e ad una testimonianza) avanzate da Bellan e Buffa.





