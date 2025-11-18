Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
18/11/2025 08:55:00

Marsala. Processo per bancarotta, chiesta l'assoluzione per due commercialisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/marsala-processo-per-bancarotta-chiesta-l-assoluzione-per-due-commercialisti-450.jpg

“Assoluzione per non avere commesso il fatto”. E’ quanto hanno chiesto, al termine delle loro arringhe gli avvocati difensori dei commercialisti Giulio Bellan e Pietro Buffa, accusati di bancarotta fraudolenta in concorso con due imprenditori loro clienti (Luigi e Giovanna Vinci, padre e figlia), che hanno già chiesto di patteggiare la pena. Nella precedente udienza, il pm Sara Varazi ha chiesto la condanna di Bellan a quattro anni e 4 mesi di carcere e di Buffa a tre anni e 8 mesi. Il processo, con rito abbreviato, si tiene davanti al gup Matteo Giacalone. La sentenza potrebbe essere emessa, dopo l’eventuale replica del pm, il prossimo 15 dicembre.

 

 Luigi e Giovanna Vinci, operanti nel settore della produzione gelati, sono soci e contitolari delle stesse aziende (“Vinci srl” e “Vinci sicilian food”). Per Luigi Vinci la pena concordata è di tre anni, mentre per la figlia di due anni. A difendere Bellan è l’avvocato Giovanni Galfano, insieme all’avvocato Salvatore Luigi Sinatra che difende anche gli altri tre. Luigi Vinci è un imprenditore abbastanza conosciuto in città anche per essere stato, alcuni anni fa, presidente del Marsala Calcio (si è dimesso a fine novembre 2018). Le sue società finite nell’indagine sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Marsala alcuni anni fa. Le indagini sono state condotte dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Marsala, all’epoca comandata dal capitano Luigi Palma, e coordinate dal sostituto procuratore Antonella Trainito (attualmente pm alla Procura di Trapani). I reati individuati dalle Fiamme Gialle sono stati bancarotta fraudolenta patrimoniale per circa quattro milioni di euro, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria e falso in bilancio. 

 

L’inchiesta è stata avviata nel 2019. Il procedimento era stato avviato davanti al gup Annalisa Amato, che nell’ottobre 2024 respinse le due richieste di processo con rito abbreviato “condizionato” (ad una consulenza di parte e ad una testimonianza) avanzate da Bellan e Buffa.
 



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana