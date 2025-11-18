Crisi idrica: l'ATI Trapani chiede un sopralluogo congiunto di verifica alla diga Garcia

18/11/2025 09:22:00

La crisi idrica del Trapanese entra nella sua fase più critica. Dopo le denunce e gli allarmi lanciati ieri alla conferenza stampa dell’ATI Idrico, arriva oggi una presa di posizione ancora più netta da parte dell’assemblea, attraverso il suo presidente Francesco Gruppuso.

L’ATI Trapani – su precisa decisione del CdA composto dai sindaci di Trapani, Marsala, Santa Ninfa, Buseto Palazzolo e Calatafimi Segesta – chiede di “vederci chiaro” e pretende immediatamente l’avvio di un sopralluogo tecnico con Regione Siciliana, Genio Civile, Protezione Civile e Autorità di Bacino per capire per quale motivo l’invaso Garcia non riesce più a ricaricarsi, nonostante le piogge autunnali.

Una domanda che da ieri, dopo conferme e numeri sempre più preoccupanti, non può più essere rimandata.

