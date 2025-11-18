Sezioni
Istituzioni
18/11/2025 09:22:00

Crisi idrica: l'ATI Trapani chiede un sopralluogo congiunto di verifica alla diga Garcia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763454486-0-crisi-idrica-l-ati-trapani-chiede-un-sopralluogo-congiunto-di-verifica-alla-diga-garcia.jpg

La crisi idrica del Trapanese entra nella sua fase più critica. Dopo le denunce e gli allarmi lanciati ieri alla conferenza stampa dell’ATI Idrico, arriva oggi una presa di posizione ancora più netta da parte dell’assemblea, attraverso il suo presidente Francesco Gruppuso.

 

L’ATI Trapani – su precisa decisione del CdA composto dai sindaci di Trapani, Marsala, Santa Ninfa, Buseto Palazzolo e Calatafimi Segesta – chiede di “vederci chiaro” e pretende immediatamente l’avvio di un sopralluogo tecnico con Regione Siciliana, Genio Civile, Protezione Civile e Autorità di Bacino per capire per quale motivo l’invaso Garcia non riesce più a ricaricarsi, nonostante le piogge autunnali.

 

Una domanda che da ieri, dopo conferme e numeri sempre più preoccupanti, non può più essere rimandata. 

 

Qui il primo dei due approfondimenti di oggi di tp24 sulla crisi idrica nel trapanese e qui il secondo con le dichiarazioni del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.  



