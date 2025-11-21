Maltempo in Sicilia: oggi allerta arancione nel Trapanese. Tromba d’aria a Mazara

21/11/2025 09:14:00

Il maltempo torna con forza sulla Sicilia. Oggi, venerdì 21 novembre 2025, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la Sicilia nord-occidentale e in particolare per la provincia di Trapani, mentre il resto della parte occidentale dell’Isola è in allerta gialla. Piogge, temporali, venti di burrasca e possibili mareggiate segneranno una giornata che sancisce definitivamente la fine dell’insolita estate di San Martino.

Piogge, vento forte e mareggiate

Secondo l’avviso ufficiale, dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, soprattutto lungo i settori tirrenici. I fenomeni potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica intensa e mareggiate sulle coste esposte.

I venti occidentali, in intensificazione, raggiungeranno la soglia di burrasca, interessando in modo particolare la Sicilia occidentale e meridionale.

Temperature in calo

Dopo settimane di clima anomalo, le temperature iniziano a scendere.

Le massime si manterranno intorno ai 15-16 gradi su gran parte dell’Isola, con punte solo leggermente più alte tra Catania e Siracusa (19-20 gradi). Minime in ulteriore diminuzione, segno evidente dell’ingresso della prima vera fase autunnale.

Il vortice freddo in arrivo nel weekend

Quello di oggi è solo l’inizio: nel weekend la Sicilia sarà investita dagli effetti del cosiddetto Winter Vortex, una struttura ciclonica con aria fredda proveniente dall’estremo Nord.

Gli esperti prevedono un peggioramento marcato, con piogge diffuse, vento forte e mareggiate. Le temperature crolleranno, mettendo fine alla lunga parentesi di caldo anomalo.

Scuole chiuse a Menfi e Sciacca

A causa del peggioramento delle condizioni meteo, i sindaci di Menfi e Sciacca, in provincia di Agrigento, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, come misura precauzionale.

Tromba d’aria a Mazara del Vallo

Il maltempo ha già mostrato il suo volto più violento. Una tromba d’aria si è abbattuta in mattinata su Mazara del Vallo, colpendo soprattutto la zona di via Salemi.

Danni significativi sono stati registrati:

crollato un muro di cinta su un’automobile e un furgone;

danni a un’attività commerciale specializzata in articoli per l’agricoltura e il giardinaggio, con coperture esterne divelte;

vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche strutturali.

L’allerta arancione resta attiva e gli effetti del maltempo potrebbero intensificarsi nel corso della giornata.



