Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
22/11/2025 22:00:00

Marsala, il 5 dicembre la "1^ Festa del Volontariato"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763841339-0-marsala-il-5-dicembre-la-1-festa-del-volontariato.jpg

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, che si celebra il 5 dicembre, il Comitato Organizzatore, con il patrocinio del Comune di Marsala, annuncia la 1ª Festa del Volontariato dal titolo “Dal Donare al Donarsi: Insieme in Festa”.
 

Un evento pensato per celebrare l’impegno, la passione e la dedizione di tutti coloro che mettono tempo ed energie al servizio della comunità.

La manifestazione si svolgerà venerdì 5 dicembre 2025, in Piazza della Vittoria a Marsala, dalle 9.00 alle 19.00, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il fondamentale ruolo del volontariato, sottolineando come solidarietà e collaborazione siano pilastri indispensabili per il benessere sociale.

 

Il Comitato Organizzatore invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa grande festa di comunità. “Il volontariato è un’esperienza che arricchisce e permette di costruire un futuro migliore. Questa festa è un’occasione per ringraziare tutti i volontari e per ispirare nuove persone a unirsi al mondo del volontariato. Ingresso gratuito e aperto a tutti.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro