Marsala, il 5 dicembre la "1^ Festa del Volontariato"

22/11/2025 22:00:00

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, che si celebra il 5 dicembre, il Comitato Organizzatore, con il patrocinio del Comune di Marsala, annuncia la 1ª Festa del Volontariato dal titolo “Dal Donare al Donarsi: Insieme in Festa”.



Un evento pensato per celebrare l’impegno, la passione e la dedizione di tutti coloro che mettono tempo ed energie al servizio della comunità.

La manifestazione si svolgerà venerdì 5 dicembre 2025, in Piazza della Vittoria a Marsala, dalle 9.00 alle 19.00, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il fondamentale ruolo del volontariato, sottolineando come solidarietà e collaborazione siano pilastri indispensabili per il benessere sociale.

Il Comitato Organizzatore invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa grande festa di comunità. “Il volontariato è un’esperienza che arricchisce e permette di costruire un futuro migliore. Questa festa è un’occasione per ringraziare tutti i volontari e per ispirare nuove persone a unirsi al mondo del volontariato. Ingresso gratuito e aperto a tutti.



