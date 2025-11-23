Emergenza idrica: stop a Trapani per due giorni, lavori urgenti sul bypass

23/11/2025 19:48:00

La città di Trapani si prepara a due giorni di stop idrico per consentire i lavori straordinari richiesti dalla Regione e dalla Protezione civile. Un intervento urgente, necessario per sostenere i Comuni della provincia rimasti in gravissima difficoltà dopo il crollo delle disponibilità della diga Garcia, da cui dipende gran parte del territorio.

Lunedì 24 novembre sarà sospesa l’erogazione nel Centro Storico, mentre martedì 25 novembre toccherà a Trapani Nuova. La distribuzione dovrebbe riprendere rispettivamente il 26 e 27 novembre, salvo imprevisti. Si tratta di un sacrificio chiesto direttamente al capoluogo per permettere la realizzazione del bypass tra la condotta comunale di Bresciana e quella di Siciliacque, indispensabile per aumentare i flussi verso i Comuni già rimasti a secco.

I lavori sono iniziati domenica 23 novembre è avviato lo svuotamento della condotta di Bresciana, così da permettere domani a Siciliacque di effettuare l’intervento. L’operazione dovrebbe concludersi in serata. Se tutto andrà secondo programma, martedì 25 l’acqua tornerà in condotta, così da permettere la ripresa della distribuzione nei due giorni successivi.

Per gestire le criticità e le segnalazioni dei quartieri, il Comune attiverà il Centro Operativo Comunale, che coordinerà anche gli eventuali rifornimenti tramite autobotte nelle zone che dovessero registrare difficoltà particolari. Una misura resa necessaria dalla situazione eccezionale: con la diga Garcia sotto soglia e gran parte della provincia in emergenza, il capoluogo è chiamato a garantire un supporto straordinario per evitare il collasso della rete idrica provinciale.

Un’operazione complessa, che mostra ancora una volta quanto delicata sia la situazione: Trapani dovrà reggere l’urto di due giorni di chiusura, mentre la provincia resta appesa ai lavori di un bypass che, al momento, è l’unico modo per far arrivare più acqua possibile ai Comuni in maggiore sofferenza.



