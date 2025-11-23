Marsala, gli studenti dell’ITET Garibaldi alla cerimonia di giuramento per la cittadinanza
Il 21 novembre una delegazione di studenti dell’ITET “Garibaldi” di Marsala ha preso parte, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, alla cerimonia di giuramento per l’acquisizione della cittadinanza italiana. Un momento istituzionale che si è trasformato in una vera e propria esperienza formativa sui temi della legalità, dell’inclusione e del funzionamento delle istituzioni.
La partecipazione degli studenti ha permesso di assistere da vicino a un atto solenne che sancisce il completamento di un percorso formale e l’assunzione di un impegno civico da parte dei nuovi cittadini. Un’occasione che ha reso tangibili i meccanismi dello Stato e il valore dei doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.
Particolarmente significativo per i ragazzi è stato l’ascolto della formula di giuramento: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», momento che – come sottolinea la dirigente scolastica Loana Giacalone – rappresenta una lezione diretta sui principi fondanti della cittadinanza.
«È un passaggio chiave – afferma la dirigente – che insegna l’importanza della fedeltà ai valori democratici e alle norme che regolano la convivenza civile.»
L’iniziativa ha anche evidenziato l’aspetto inclusivo del conferimento della cittadinanza, che segna l’integrazione di nuovi membri nella comunità nazionale e valorizza il contributo multiculturale alla società. Un processo che, attraverso la formalità del rito, celebra l’apertura e l’accoglienza come elementi essenziali della Repubblica.
La visita all’Ufficio di Stato Civile ha inoltre permesso agli studenti di comprendere il ruolo cruciale del Comune, istituzione più vicina ai cittadini, nella gestione e certificazione degli eventi civici importanti come nascite, matrimoni e appunto attribuzioni di cittadinanza.
Paceco: Aurora Petralia vince la borsa di studio dedicata ad Anna Manuguerra
La studentessa Aurora Petralia, della classe 3ª A dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, è la vincitrice della borsa di studio dedicata ad Anna Manuguerra, la donna uccisa dal marito nella sua casa di Nubia il 20 novembre...
Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...
Il Thanksgiving è una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti: una giornata dedicata alla gratitudine, alla famiglia e alla condivisione, celebrata ogni anno con il tradizionale pranzo e il famoso taglio del...
Trapani, studenti in piazza: "Basta ritardi, vogliamo infrastrutture sportive adeguate"
“Non ci stiamo più!”. È con questo slogan che centinaia di studenti trapanesi sono scesi in piazza per denunciare l’ennesimo inizio d’anno scolastico segnato dall’assenza – o dalla grave...
Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...
Nel centro storico di Marsala, a due passi da Porta Nuova, Osteria Siciliando si prepara alle settimane più vivaci dell’anno con una proposta pensata per chi cerca atmosfere raccolte, lontane dal caos delle grandi...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste