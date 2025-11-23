Marsala, gli studenti dell’ITET Garibaldi alla cerimonia di giuramento per la cittadinanza 

23/11/2025 12:00:00

Il 21 novembre una delegazione di studenti dell’ITET “Garibaldi” di Marsala ha preso parte, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, alla cerimonia di giuramento per l’acquisizione della cittadinanza italiana. Un momento istituzionale che si è trasformato in una vera e propria esperienza formativa sui temi della legalità, dell’inclusione e del funzionamento delle istituzioni.

La partecipazione degli studenti ha permesso di assistere da vicino a un atto solenne che sancisce il completamento di un percorso formale e l’assunzione di un impegno civico da parte dei nuovi cittadini. Un’occasione che ha reso tangibili i meccanismi dello Stato e il valore dei doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.

Particolarmente significativo per i ragazzi è stato l’ascolto della formula di giuramento: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», momento che – come sottolinea la dirigente scolastica Loana Giacalone – rappresenta una lezione diretta sui principi fondanti della cittadinanza.

«È un passaggio chiave – afferma la dirigente – che insegna l’importanza della fedeltà ai valori democratici e alle norme che regolano la convivenza civile.»

L’iniziativa ha anche evidenziato l’aspetto inclusivo del conferimento della cittadinanza, che segna l’integrazione di nuovi membri nella comunità nazionale e valorizza il contributo multiculturale alla società. Un processo che, attraverso la formalità del rito, celebra l’apertura e l’accoglienza come elementi essenziali della Repubblica.

La visita all’Ufficio di Stato Civile ha inoltre permesso agli studenti di comprendere il ruolo cruciale del Comune, istituzione più vicina ai cittadini, nella gestione e certificazione degli eventi civici importanti come nascite, matrimoni e appunto attribuzioni di cittadinanza.



