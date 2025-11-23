Trapani, studenti in piazza: "Basta ritardi, vogliamo infrastrutture sportive adeguate"

23/11/2025 11:00:00

“Non ci stiamo più!”. È con questo slogan che centinaia di studenti trapanesi sono scesi in piazza per denunciare l’ennesimo inizio d’anno scolastico segnato dall’assenza – o dalla grave inadeguatezza – delle infrastrutture sportive. Una situazione che, denunciano, si ripete “quasi ogni anno”, lasciando migliaia di giovani senza spazi idonei per svolgere l’attività fisica obbligatoria.

La protesta nasce dalle assemblee interne del Liceo Fardella Ximenes, del Rosina Salvo e dell’Istituto Calvino-Amico, dove è emerso un malcontento ormai generalizzato. In molti plessi mancano ancora le palestre; in altri, pur essendoci, risultano irraggiungibili per assenza di mezzi di trasporto dedicati oppure presentano criticità strutturali che ne impediscono l’uso in sicurezza.

Gli studenti sottolineano che la pazienza è finita: “Ci troviamo quasi al quarto mese di scuola senza avere ancora le strutture sportive per praticare adeguatamente attività fisica”.

L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: aprire un confronto diretto con le istituzioni competenti – Comune, Provincia e Ufficio Scolastico – affinché si arrivi finalmente a una soluzione stabile, valida non solo per quest’anno ma anche per quelli futuri. Gli studenti chiedono un tavolo di concertazione, interventi immediati di ripristino e una programmazione a lungo termine che metta al centro il diritto allo sport.

“Siamo fiduciosi che questi cambiamenti possano avvenire”, concludono gli studenti.



