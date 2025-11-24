"Vogliamo risposte”. I tifosi della Trapani Shark contro la società: "Meritiamo rispetto"

24/11/2025 18:19:00

Dopo la nuova penalizzazione in classifica e l’apertura di un’inchiesta federale sull’iscrizione al campionato, scendono in campo i tifosi della Trapani Shark. E lo fanno con un documento durissimo, firmato congiuntamente da tutti i gruppi della curva.

Un comunicato senza precedenti, in cui si esprime forte preoccupazione per il momento societario, si elencano una serie di allarmi — tra cui la possibile cessione di alcuni giocatori — e si chiede con urgenza “chiarezza immediata” alla proprietà.

“La città merita trasparenza totale sul futuro della Trapani Shark e sulle reali intenzioni della società nell’immediato futuro”, scrivono gli ultras. E rilanciano una richiesta chiara: un incontro pubblico, aperto a tutta la città, “dove la società dia risposte chiare e definitive. È il momento di parlare senza filtri, per trovare insieme soluzioni concrete e garantire il futuro della nostra squadra”.

Il documento sottolinea come i tifosi abbiano sempre sostenuto la squadra “in casa e in trasferta, con correttezza e passione”, contribuendo anche economicamente “con abbonamenti e biglietti”, ma ora chiedono alla proprietà “di non infrangere quegli sforzi contro problemi economici ben più gravi delle beghe sulla convenzione del Pala Shark”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione del Consiglio Federale della FIP di infliggere un ulteriore punto di penalizzazione alla Trapani Shark per il mancato pagamento della quarta rata del debito con l’Agenzia delle Entrate, e la conseguente apertura di un fascicolo su una possibile irregolarità nell’iscrizione al campionato. Sulla questione, la Procura Federale ha aperto un’indagine.

E ora la preoccupazione cresce: secondo indiscrezioni circolate sui principali siti specializzati di basket, la società starebbe valutando la cessione di alcuni giocatori già nel corso della stagione. Un segnale preoccupante per una squadra che, sul parquet, continua a fare la sua parte.

Sotto la guida esperta di coach Repeša, gli Shark stanno rispondendo con carattere e orgoglio, inanellando vittorie importanti e mostrando di meritare le posizioni di vertice in classifica. Ma fuori dal campo, la tempesta è tutt’altro che placata.

“Non possiamo più accettare silenzi o mezze risposte”, scrivono i tifosi. “Il popolo trapanese, i tifosi e la città tutta meritano rispetto”.

Un appello forte, che ora attende una risposta chiara dalla società.



