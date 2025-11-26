Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
26/11/2025 10:27:00

Trapani, emergenza idrica: riavviati i pozzi di Bresciana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764149319-0-trapani-emergenza-idrica-riavviati-i-pozzi-di-bresciana.jpg

La macchina dell’emergenza idrica torna in movimento. Dopo il fermo necessario per consentire i lavori di collegamento straordinario tra la condotta comunale di Bresciana e quella di Siciliacque – un intervento richiesto dal Governo regionale e dalla Protezione civile per far fronte alla crisi della diga Garcia – l’acqua ha ripreso a scorrere.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha comunicato che i rilanci dei pozzi di Bresciana sono stati riattivati e che, contestualmente, sono state bonificate alcune perdite alle stazioni di pompaggio. Da ieri l’acqua sta affluendo copiosamente nei serbatoi di San Giovannello, permettendo di programmare la ripresa graduale dell’erogazione in città.

La distribuzione avverrà in due fasi. Per il Centro Storico, l’ingresso dell’acqua in condotta è previsto già in serata, con un ritorno alla normale erogazione nella mattinata di giovedì 27 novembre. Per Trapani Nuova, i tempi sono leggermente più lunghi: la distribuzione dovrebbe avviarsi domani sera, con erogazione completa prevista per la mattina di venerdì 28 novembre.

Resta attivo il supporto emergenziale tramite autobotti della Protezione civile per le zone ancora in difficoltà. I cittadini che necessitano di approvvigionamento possono contattare il numero dedicato: 320 4311674.

Il Comune continuerà ad aggiornare quotidianamente la popolazione sull’evoluzione dell’emergenza e sull’esito delle operazioni di coordinamento con la cabina di regia regionale.









