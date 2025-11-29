Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
29/11/2025 12:11:00

Trapani, nuovo arresto per droga a Sant'Alberto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/1764414624-0-trapani-nuovo-arresto-per-droga-a-sant-alberto.jpg

Un altro arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, questa volta nel popolare quartiere Sant’Alberto.


I militari delle Stazioni Carabinieri Trapani Borgo annunziata ed Erice coadiuvati dai Carabinieri del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, al termine di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 21enne trapanese.
 

L’uomo, trovato in possesso di 20,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in n. 21 dosi e della somma contante di € 635,65, ritenuto provento di attività illecita, “il tutto posto sotto sequestro” al termine dell’udienza di convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Trapani con obbligo di presentazione alla P.G.

 









