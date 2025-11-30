Erice, consiglio comunale aperto sulla crisi idrica: “Serve chiarezza"

30/11/2025 08:14:00

Un confronto lungo, acceso ma necessario. È quello che si è svolto venerdì pomeriggio al centro sociale “Peppino Impastato” di Erice, dove il Consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria – e aperta ai cittadini – per affrontare l’emergenza idrica che sta mettendo in difficoltà l’intera provincia di Trapani.

La sindaca Daniela Toscano ha aperto i lavori con una relazione dettagliata: stato degli invasi, criticità della rete, rapporto con Siciliacque, interventi in corso e quelli attesi. Ha anche ricostruito il confronto che i 25 sindaci del territorio, insieme al presidente dell’ATI Idrica Francesco Gruppuso, hanno avuto nei giorni scorsi a Palermo con il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, e il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Una riunione in cui i primi cittadini hanno ribadito le richieste al governo regionale: manutenzioni immediate, chiarezza sulle forniture, più risorse per fronteggiare la crisi.

Durante la seduta sono intervenuti anche i consiglieri Alberto Pollari, Simona Mannina e Vincenzo Maltese, sollevando dubbi e proposte. La sindaca Toscano, insieme al vicesindaco Paolo Genco – che ha la delega sulla rete idrica – ha risposto punto per punto, spiegando gli interventi in corso e quelli programmati.

In sala era presente anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha portato la sua testimonianza diretta sulla gestione dell’emergenza nel capoluogo, offrendo un contributo al dibattito insieme ad alcuni consiglieri trapanesi.

Toscano: “Un confronto duro ma utile. Non arretriamo di un millimetro”

Al termine della seduta, la sindaca ha parlato senza giri di parole:

“È stata una riunione intensa e a tratti complessa, ma fondamentale. Non è semplice affrontare pubblicamente un’emergenza come questa, che coinvolge tutti. Però il confronto aperto è servito: abbiamo ascoltato preoccupazioni, critiche, idee. È così che si lavora con serietà”.

Toscano ha ringraziato consiglieri, cittadini e il Comune di Trapani per la partecipazione:

“Il fatto che siamo qui insieme, come territorio, ci dà più forza. Non mollo, e non mollerò finché non avremo risposte adeguate dalla Regione. La prossima settimana avremo un nuovo incontro: pretendiamo chiarezza”.

La sindaca ha definito la seduta “un passo avanti”, perché ha permesso di mettere in fila criticità, responsabilità e possibili soluzioni.

Un territorio che chiede risposte

Il Consiglio comunale aperto – richiesto anche dalla consigliera Sabina Bonfiglio, prima firmataria – ha rappresentato uno dei pochi momenti di discussione pubblica su una crisi che sta toccando famiglie, imprese, scuole e strutture sanitarie.

In attesa del nuovo incontro tra i sindaci e la Regione, la sensazione è che il territorio non voglia più accontentarsi di rassicurazioni generiche. E che, come ha detto la sindaca Toscano, “restare uniti non è uno slogan, ma l’unico modo per pretendere interventi concreti”.



