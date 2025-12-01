La mazarese Sofia Pulizzi vince 100mila euro ad "Affari Tuoi"

01/12/2025 12:19:00

La 27enne mazarese,Sofia Pulizzi, nella puntata di ieri sera del game show di Rai 1 “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, ha portato a casa il premio di 100 mila euro.

La giovane, laureata in Sociologia e Criminologia all’Università di Bologna e oggi insegnante di scuola primaria, rappresentava la Sicilia dal 3 novembre ed è stata scelta per giocare insieme alla madre, Nuccia Amaro, consulente tributaria molto conosciuta in città.

La partita di Sofia è stata segnata da decisioni coraggiose sin dalle prime battute. Dopo aver aperto sei pacchi con importi contenuti, la concorrente ha deciso di cambiare il proprio pacco, il numero 2, scegliendo il 13 del Molise: scelta rivelatasi azzeccata, poiché il pacco iniziale conteneva solo 5 euro.

Nonostante l’eliminazione del premio massimo da 300 mila euro, Sofia ha rifiutato una prima offerta da 10 mila euro del “Dottore” e ha continuato con determinazione. Al secondo cambio pacco proposto dalla regia, ha accettato nuovamente, optando questa volta per il pacco 18 della Sardegna: un altro colpo di fortuna, perché nel pacco appena ceduto c’erano 500 euro.

Rifiutata anche un’offerta da 15 mila euro, la partita è entrata nel vivo con ancora in gioco i 100 mila euro e alcuni importi minimi. La tensione è salita con l’eliminazione dei 20 mila euro e poi dei 20 euro, lasciando in gara il premio maggiore e pochi importi bassi.

Il momento cruciale è arrivato con l’apertura del pacco 20 del Veneto, che conteneva proprio i 100 mila euro, apparentemente fatali per le speranze della concorrente. Ma Sofia, rimasta senza premi significativi sul tavolo, si è affidata alla modalità “Regione fortunata”, scegliendo la Sicilia. La sorte l’ha premiata: l’estrazione ha indicato proprio la sua Regione, consegnandole i 100 mila euro.



