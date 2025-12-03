Alcamo: Teatro Piccolo e Associazione per l'Arte insieme per la cultura teatrale

03/12/2025 13:30:00

Prosegue anche per il 2025 la collaborazione tra l’Associazione per l’Arte e la Cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività. Una sinergia ormai consolidata, che continua a portare iniziative culturali nelle scuole e in città.

La rassegna è partita con la commedia musicale “I Sogni in Palcoscenico”, diretta da Nato Stabile e Carlo Suppa, liberamente ispirata a Il Favo delle Api di Giacomo Romano Davare. Lo spettacolo, andato in scena il 4 e 5 novembre al Teatro Cielo d’Alcamo, ha registrato numeri importanti: oltre 800 studenti delle scuole secondarie hanno assistito alla rappresentazione.



Trenta interpreti, una storia simbolica che parla di sogni, riscatto e identità in un mondo “soffocato da una cappa”: temi che parlano ai giovani e non solo.

Intanto il calendario prosegue, e lo fa con un sold out annunciato. Il 3 e 4 dicembre, sempre al Cielo d’Alcamo, andrà in scena la commedia “La prima volta non si scorda mai”, diretta da Franco Regina. Una pochade brillante, tipica del vaudeville francese, fatta di equivoci, travestimenti e situazioni grottesche. Sul palco: Vittorio Troia, Maria Stellino, Antonella Regina, Marina Barone, Carlo Suppa, Antonino Sanclimenti, Mimmo Mondo, Emilia Di Maggio, Giuseppe Lipari e Chiara Piccichè.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. I biglietti possono essere ritirati presso la sede della Cooperativa Piccolo Teatro, in via Tenente Francesco Paolo Lucchese 11.

L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione per l’Arte, Giuseppe Messana: «La collaborazione con il Piccolo Teatro, che quest’anno compie 50 anni, ha dato risultati concreti. Abbiamo avvicinato molti giovani al teatro, creando valore per il territorio. È un percorso che merita continuità».

Sulla stessa linea Franco Regina, della Cooperativa Piccolo Teatro: «Per la commedia musicale sono arrivati 900 studenti, gratuitamente, dalle scuole Nino Navarra, Pietro M. Rocca e da una classe del Bagolino. Anche la nuova commedia è sold out. Questa collaborazione ci onora e ci auguriamo possa proseguire».



