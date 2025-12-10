Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
10/12/2025 10:22:00

Trapani, studenti del Da Vinci in sciopero. Ecco perché 
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/trapani-studenti-del-da-vinci-in-sciopero-450.jpg

Lo sciopero è  cattato alle 9 da piazza Vittorio Emanuele, e il corteo arrivato davanti alla sede della Provincia in piazza Vittorio Veneto. In strada ci sono gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Trapani che passano dalle parole ai fatti e protestano contro il progressivo deterioramento delle strutture scolastiche. 

 

La denuncia è netta e diretta: ritardi negli interventi di manutenzione, aule e spazi che non reggono più il peso degli anni e soprattutto assenza di ambienti adeguati per l’attività motoria. Una situazione che, secondo gli studenti, va avanti da troppo tempo nel silenzio delle istituzioni competenti, a cominciare dal Libero Consorzio.

 

 La manifestazione è pacifica, aperta e partecipata. In strada non c’è solo il “Da Vinci”, ma anche altre scuole del territorio. Tra queste il Rosina Salvo, sceso in corteo per solidarietà e per lanciare un messaggio comune: le condizioni degli edifici scolastici non sono un problema isolato, ma riguardano un’intera comunità studentesca. L’obiettivo dichiarato è uno solo: accendere i riflettori su una situazione che rischia di diventare strutturale, chiedere risposte concrete e tempi certi. Niente slogan violenti, nessuna esasperazione, ma una richiesta chiara: scuole sicure, dignitose e funzionali.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola