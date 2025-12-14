Trapani, domani sciopero a Telesud

14/12/2025 21:41:00

La crisi di Telesud entra in una fase ancora più grave e delicata. Dopo lo stato di agitazione proclamato ieri, la redazione giornalistica ha confermato una giornata di sciopero per domani, lunedì 15 dicembre 2025, nonostante l’avvenuto pagamento – solo parziale – di una mensilità arretrata.

In una nuova comunicazione, datata 14 dicembre 2025 e indirizzata al direttore responsabile Nicola Baldarotta, al direttore generale Ignazio Grimaldi e, per conoscenza, ad Assostampa Trapani, i giornalisti di Telesud prendono atto del pagamento dello stipendio di ottobre, arrivato con bonifico istantaneo nella giornata di oggi. Un segnale definito “significativo”, ma assolutamente insufficiente a sanare una situazione che resta critica.

I giornalisti denunciano infatti:

il mancato pagamento di due mensilità ;

; la tredicesima del 2024 mai corrisposta ;

; una persistente incertezza sul futuro dell’emittente, sui livelli occupazionali e persino sulla figura del direttore responsabile.

Ma soprattutto, la redazione stigmatizza un fatto che segna un punto di non ritorno: la rimozione dal sito di Telesud del comunicato sindacale dei lavoratori, avvenuta ieri, e definita senza mezzi termini una grave violazione dei diritti sindacali.

A rendere il clima ancora più teso è quanto accaduto nelle stesse ore sui social. L’editore Valerio Antonini, nel corso di una diretta sui propri profili, avrebbe annunciato possibili sanzioni nei confronti dei lavoratori che aderiranno allo sciopero. Un atteggiamento che la redazione giudica inaccettabile e che ha portato alla decisione definitiva: sciopero confermato per lunedì 15 dicembre.

I giornalisti chiedono ora un confronto diretto con l’editore, alla presenza del sindacato unitario dei giornalisti siciliani.

Le reazioni politiche: “Non è una semplice vertenza aziendale”

Sulla vicenda è intervenuto con una nota durissima anche il Partito Democratico, che invita a non ridurre quanto sta accadendo a una semplice crisi aziendale.

Per il Pd, il caso Telesud è lo specchio di una fragilità strutturale dell’informazione locale, aggravata dalla scarsità di editori e dal conseguente deficit di pluralismo. In un contesto simile, spiegano i dem, la mancata retribuzione dei giornalisti diventa un fattore che incide direttamente sulla loro autonomia professionale.

«Un giornalista che vive nell’incertezza economica è un giornalista meno libero», scrive il Pd, denunciando apertamente il rischio di pressioni indebite e di una informazione subordinata ad altri interessi.

Ancora più grave, secondo il partito, è stata la rimozione del comunicato sindacale dal sito dell’emittente, un gesto che assume un chiaro valore politico: cancellare una voce scomoda, controllare il racconto dei fatti, negare trasparenza.

L’Ordine dei giornalisti: “Situazione estremamente delicata”

Anche l’Ordine dei giornalisti di Sicilia è intervenuto esprimendo forte preoccupazione per le sorti delle colleghe e dei colleghi di Telesud, definita una “storica emittente trapanese oggi sull’orlo di una crisi irreversibile”.

L’Odg ricorda come Telesud sia ormai fuori dal digitale terrestre, con i lavoratori indietro di stipendi e tredicesima, e sottolinea che le rassicurazioni ricevute nelle scorse settimane non hanno trovato riscontro nei fatti.

L’Ordine annuncia che proseguirà l’attività di monitoraggio avviata sull’informazione trapanese e sosterrà i giornalisti di Telesud in tutte le iniziative a difesa dei posti di lavoro.



