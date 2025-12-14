Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
14/12/2025 21:41:00

Trapani, domani sciopero a Telesud

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/trapani-domani-sciopero-a-telesud-450.jpg

La crisi di Telesud entra in una fase ancora più grave e delicata. Dopo lo stato di agitazione proclamato ieri, la redazione giornalistica ha confermato una giornata di sciopero per domani, lunedì 15 dicembre 2025, nonostante l’avvenuto pagamento – solo parziale – di una mensilità arretrata.

In una nuova comunicazione, datata 14 dicembre 2025 e indirizzata al direttore responsabile Nicola Baldarotta, al direttore generale Ignazio Grimaldi e, per conoscenza, ad Assostampa Trapani, i giornalisti di Telesud prendono atto del pagamento dello stipendio di ottobre, arrivato con bonifico istantaneo nella giornata di oggi. Un segnale definito “significativo”, ma assolutamente insufficiente a sanare una situazione che resta critica.

I giornalisti denunciano infatti:

  • il mancato pagamento di due mensilità;
  • la tredicesima del 2024 mai corrisposta;
  • una persistente incertezza sul futuro dell’emittente, sui livelli occupazionali e persino sulla figura del direttore responsabile.

Ma soprattutto, la redazione stigmatizza un fatto che segna un punto di non ritorno: la rimozione dal sito di Telesud del comunicato sindacale dei lavoratori, avvenuta ieri, e definita senza mezzi termini una grave violazione dei diritti sindacali.

A rendere il clima ancora più teso è quanto accaduto nelle stesse ore sui social. L’editore Valerio Antonini, nel corso di una diretta sui propri profili, avrebbe annunciato possibili sanzioni nei confronti dei lavoratori che aderiranno allo sciopero. Un atteggiamento che la redazione giudica inaccettabile e che ha portato alla decisione definitiva: sciopero confermato per lunedì 15 dicembre.

I giornalisti chiedono ora un confronto diretto con l’editore, alla presenza del sindacato unitario dei giornalisti siciliani.

 

 

Le reazioni politiche: “Non è una semplice vertenza aziendale”

 

Sulla vicenda è intervenuto con una nota durissima anche il Partito Democratico, che invita a non ridurre quanto sta accadendo a una semplice crisi aziendale.

Per il Pd, il caso Telesud è lo specchio di una fragilità strutturale dell’informazione locale, aggravata dalla scarsità di editori e dal conseguente deficit di pluralismo. In un contesto simile, spiegano i dem, la mancata retribuzione dei giornalisti diventa un fattore che incide direttamente sulla loro autonomia professionale.

«Un giornalista che vive nell’incertezza economica è un giornalista meno libero», scrive il Pd, denunciando apertamente il rischio di pressioni indebite e di una informazione subordinata ad altri interessi.

Ancora più grave, secondo il partito, è stata la rimozione del comunicato sindacale dal sito dell’emittente, un gesto che assume un chiaro valore politico: cancellare una voce scomoda, controllare il racconto dei fatti, negare trasparenza.

 

 

L’Ordine dei giornalisti: “Situazione estremamente delicata”

 

Anche l’Ordine dei giornalisti di Sicilia è intervenuto esprimendo forte preoccupazione per le sorti delle colleghe e dei colleghi di Telesud, definita una “storica emittente trapanese oggi sull’orlo di una crisi irreversibile”.

L’Odg ricorda come Telesud sia ormai fuori dal digitale terrestre, con i lavoratori indietro di stipendi e tredicesima, e sottolinea che le rassicurazioni ricevute nelle scorse settimane non hanno trovato riscontro nei fatti.

L’Ordine annuncia che proseguirà l’attività di monitoraggio avviata sull’informazione trapanese e sosterrà i giornalisti di Telesud in tutte le iniziative a difesa dei posti di lavoro.



Giornalismo | 2025-12-14 21:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/1765745085-0-trapani-domani-sciopero-a-telesud.jpg

Trapani, domani sciopero a Telesud

La crisi di Telesud entra in una fase ancora più grave e delicata. Dopo lo stato di agitazione proclamato ieri, la redazione giornalistica ha confermato una giornata di sciopero per domani, lunedì 15 dicembre 2025, nonostante...







Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...