Trapani Shark, vertice FIP e Lega Basket: “Situazione da gestire con massima trasparenza"

18/12/2025 18:16:00

Nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre 2025, si è tenuto un incontro tra il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, e il presidente della Lega Basket Serie A, Maurizio Gherardini. Al centro del confronto, la delicata situazione della Trapani Shark, alle prese con una crisi societaria senza precedenti che intreccia vicende sportive, amministrative e legali.

Nel corso della riunione, è stata analizzata la posizione del club siciliano alla luce dei “profili rilevanti, dello stato dell’arte e dei possibili scenari evolutivi”. Un passaggio chiave, atteso da giorni, e che potrebbe preludere a decisioni importanti nei prossimi giorni.

FIP e LBA, in una nota congiunta, hanno ribadito la volontà di “gestire la situazione con la massima attenzione e trasparenza”, sottolineando l’importanza di tutelare sia gli interessi di tutti i soggetti coinvolti che il regolare svolgimento del campionato di Serie A.

Un messaggio diretto, ma anche una risposta indiretta alle accuse piovute negli ultimi giorni da parte del presidente Valerio Antonini, che ha contestato sanzioni, multe, e il blocco dei tesseramenti, definendo alcune decisioni “ingiustificate” e promuovendo ricorsi.

FIP e Lega Basket respingono qualsiasi ombra sulla loro condotta, chiarendo – “qualora ce ne fosse ancora bisogno” – di aver agito sempre “nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge riferite allo sport professionistico e sulla base di quanto pervenuto, allo stato, da parte della Commissione indipendente di vigilanza”.

Nel frattempo, la squadra è attesa domenica a Sassari per il prossimo impegno di campionato. Ma il futuro resta appeso a un filo.




