Scuola
22/12/2025 18:00:00

Marsala, la biblioteca del plesso “Verdi” intitolata all’insegnante Anna Maria Barracca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766405937-0-marsala-la-biblioteca-del-plesso-verdi-intitolata-all-insegnante-anna-maria-barracca.png

 

 La biblioteca del plesso scolastico “Verdi” di Marsala porta da oggi il nome di Anna Maria Barracca, storica insegnante lilibetana scomparsa nel 2024 all’età di 79 anni. L’intitolazione è avvenuta nel corso di un pomeriggio intenso e partecipato, dedicato al ricordo della docente che per anni ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per la comunità scolastica.

 

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il lungo impegno di Anna Maria Barracca nella scuola primaria, dove ha operato per oltre vent’anni proprio nel plesso “Verdi”, ricoprendo anche il ruolo di capoplesso. Un percorso segnato da passione, dedizione e attenzione costante verso gli alunni, accompagnati non solo nel loro percorso didattico ma anche umano e relazionale.

 

Numerose le attività extracurriculari promosse nel tempo dall’insegnante, sempre orientate alla crescita, alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti dei più piccoli, con uno sguardo inclusivo e sensibile ai bisogni di ogni bambino.

 









