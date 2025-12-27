I fatti del 2025: le operazione antimafia e antidroga nel trapanese e in Sicilia

27/12/2025 06:00:00

Tra i fatti di cronaca racconati da TP24 nel 2025 ci sono le diverse operazioni delle forze di polizia contro il traffico di droga e le organizzazioni mafiose nel territorio trapanese e siciliano. Dalle piazze di spaccio di Trapani e Marsala fino ai collegamenti con Palermo, la Calabria e la Campania, le inchieste raccontate da Tp24 hanno restituito l’immagine di un sistema criminale ancora vivo, capace di riorganizzarsi, ma anche colpito duramente da operazioni che ne hanno scardinato assetti, equilibri e leadership.

Trapani, Xitta e la nuova droga sintetica

Una delle operazioni più significative dell’anno ha riguardato Trapani e la frazione di Xitta, dove i Carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio radicata e attiva da tempo. Nove le misure cautelari eseguite, tra arresti in carcere e obblighi di dimora, nei confronti di soggetti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di reati satelliti come furti, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trapani, ha avuto origine dall’incendio di alcune auto nel settembre 2023 e si è sviluppata nell’arco di circa un anno, documentando un traffico costante e organizzato. A colpire gli investigatori è stata soprattutto la diffusione della cosiddetta “cocaina rosa”, una miscela di Mdma, ketamina e altre sostanze sintetiche, dal costo elevatissimo — fino a 400 euro al grammo — e dagli effetti altamente pericolosi. Una droga non solo destinata a un consumo elitario, ma simbolo di un mercato che nel Trapanese sta cambiando pelle, affiancando alle sostanze tradizionali nuove forme di stupefacente ad alto rischio.

Le cessioni avvenivano anche con consegne a domicilio, segno di una struttura flessibile e moderna, in grado di adattarsi alle esigenze della clientela. Hashish, marijuana, eroina e cocaina completavano un quadro di spaccio multiforme che collegava Xitta ad altre zone della città, come Milo e Fontanelle.

Marsala, ancora un'operazione a Sappusi

A Marsala, il quartiere popolare di Sappusi è tornato al centro dell’attenzione con un blitz antidroga che ha portato all’arresto di sei persone, ritenute parte di un’associazione criminale dedita allo spaccio di cocaina e crack. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha confermato come Sappusi resti una delle piazze più sensibili del Trapanese, nonostante i precedenti colpi inferti negli anni passati.

Le indagini hanno ricostruito la riorganizzazione del gruppo dopo l’inchiesta “Virgilio”, documentando approvvigionamenti, distribuzione e un sistema di recupero crediti basato su minacce ed estorsioni. Emblematico l’uso delle carte del reddito di cittadinanza come garanzia per i debiti di droga, una pratica che restituisce la dimensione sociale del fenomeno: lo spaccio che si nutre della marginalità e la rafforza.

Cosa Nostra e cocaina: Marsala e Mazara al centro del grande traffico

Il cuore giudiziario del 2025 è stato però il maxi procedimento che ha portato a 27 arresti tra Marsala e Mazara del Vallo, svelando il legame strutturale tra traffico di droga e Cosa Nostra. Le indagini della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato di Marsala, coordinate dalla DDA di Palermo, hanno accertato l’esistenza di tre associazioni criminali distinte, tutte operative sotto il controllo della famiglia mafiosa di Marsala.

La cocaina non era solo una fonte di profitto, ma il pilastro economico del sodalizio mafioso. I vertici dei gruppi informavano regolarmente il reggente della famiglia, che riceveva una percentuale fissa sulle vendite. Un sistema collaudato, capace di garantire liquidità costante e di finanziare l’organizzazione mafiosa nel suo complesso.

Dall’allevatore marsalese che gestiva lo spaccio dalla Contrada Ciavolo, passando per la pescheria trasformata in crocevia dei traffici illeciti, fino all’ascesa del gruppo Dardo–Rallo, capace di accreditarsi presso la ‘ndrangheta calabrese e di importare carichi ingenti di cocaina dalla Locride, l’inchiesta ha mostrato un narcotraffico maturo, organizzato e violento, dove recupero crediti, armi e intimidazioni erano parte integrante del sistema.

Palermo–Mazara: l’asse della droga che alimentava il Trapanese

Un altro tassello fondamentale del 2025 è stato lo smantellamento dell’asse Palermo–Mazara del Vallo, una vera autostrada della droga che riforniva le piazze palermitane e trapanesi con decine di chili di hashish e marijuana. Le indagini hanno documentato viaggi continui, auto modificate con doppi fondi, staffette, turnazioni dei pusher e una logistica quasi industriale.

Mazara del Vallo emerge come terminale occidentale di questo sistema: un nodo di smistamento verso l’intera provincia di Trapani, con cautele sempre più sofisticate e una capacità di adattamento impressionante. Un traffico che generava centinaia di migliaia di euro al mese, parte dei quali destinati al sostentamento degli affiliati detenuti e al rafforzamento delle strutture criminali.

Belice e Partanna: la mafia degli affari e l’ombra di Messina Denaro

Nel Belice, un’operazione antimafia ha riportato alla luce i legami tra Cosa Nostra e il tessuto economico locale. A Partanna, cinque provvedimenti cautelari hanno colpito esponenti della famiglia mafiosa inserita nel mandamento di Castelvetrano, con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla tentata estorsione.

Tra gli indagati figura anche Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro, accusato di aver tentato di estorcere denaro a un imprenditore per finanziare la latitanza del boss. L’inchiesta ha svelato un sistema di pressioni su appalti pubblici, assunzioni imposte e tentativi di controllo delle attività economiche, a dimostrazione di una mafia che continua a muoversi sul terreno degli affari.

Le operazioni del 2025 raccontano un territorio ancora attraversato da traffici illeciti, ma anche uno Stato che colpisce in profondità. Droga e mafia restano intrecciate, adattabili, capaci di sfruttare nuove rotte, nuove sostanze e nuovi strumenti. Ma il quadro che emerge dalle inchieste raccontate da Tp24 è anche quello di un sistema criminale sempre più esposto, intercettato, documentato e colpito.



