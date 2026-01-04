Albero si abbatte su un'auto in transito, quattro feriti

04/01/2026 11:17:00

Paura a Palermo lungo via San Martino, dove un albero si è improvvisamente abbattuto su un’auto in transito, sfondando il parabrezza anteriore del veicolo. L’incidente è avvenuto sulla strada di collegamento tra Boccadifalco e Piano Geli, in prossimità della chiesa di Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli, all’altezza dei civici 318-320.

A darne notizia è Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Nell’impatto sono rimasti coinvolti i quattro passeggeri dell’autovettura, trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni.

Randazzo torna a denunciare la pericolosità di via San Martino delle Scale (ex SP 57) e del tratto di via San Martino compreso tra la via Sm22 e la chiesa dei Ponticelli, una situazione che – sottolinea – viene segnalata da anni al Comune di Palermo. Secondo il consigliere, l’area è oggi ancora più vulnerabile a causa dei devastanti incendi dell’estate 2023, che avrebbero compromesso la stabilità di numerosi alberi lungo la carreggiata.

Alla luce dell’episodio, Randazzo chiede aggiornamenti urgenti sull’effettiva applicazione delle ordinanze emanate dal sindaco Roberto Lagalla, che impongono ai proprietari privati dei terreni l’abbattimento degli alberi a rischio crollo. Vengono inoltre sollecitate informazioni precise e tempi certi sugli interventi necessari per eliminare tutte le situazioni di pericolo lungo via San Martino, sia nel tratto verso Piano Geli (via Sm22), sia in direzione San Martino delle Scale.

Secondo quanto riferito, il Comune avrebbe richiesto anche l’ausilio del Corpo Forestale della Regione per la rimozione degli alberi pericolanti. Su questo fronte, il consigliere chiede risposte concrete anche in merito alle segnalazioni avanzate dalla Protezione civile comunale.

“È necessario passare rapidamente dalle segnalazioni ai fatti – conclude Randazzo – per evitare che episodi come quello di oggi possano ripetersi con conseguenze ancora più gravi”.



