Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
05/01/2026 07:57:00

Caso Trapani Shark, parla Petrucci: "Noi agiamo sulla base dei documenti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767596423-0-caso-trapani-shark-parla-petrucci-noi-agiamo-sui-documenti.jpg

Il presidente della FIP Gianni Petrucci rompe il silenzio sulla clamorosa vicenda Trapani Shark, la squadra che domenica 4 gennaio non si è presentata in campo a Bologna contro la Virtus e ora rischia l’esclusione dal massimo campionato di basket. Lo fa ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, con un intervento sobrio ma dal peso specifico elevato, che chiarisce la posizione della Federazione Italiana Pallacanestro: «Noi agiamo solo sulla base dei documenti, delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate. Non diamo giudizi personali».

 

Petrucci respinge le accuse implicite del patron Valerio Antonini – che ha parlato in questi giorni di “persecuzione” e “tentativi di distruggere me e le due società” – e spiega che la FIP non ha strumenti per fare controlli preventivi su chi presenta documenti formalmente in ordine: «Ogni volta che fallisce una società si dice che si poteva intervenire prima. Ma se un club si iscrive con le carte in regola, la Federazione non può fare nulla. Non esiste un potere di blocco su base discrezionale».

 

Le parole arrivano in un momento drammatico per la pallacanestro trapanese, già colpita da una raffica di penalizzazioni, sanzioni, deferimenti e fughe di giocatori. Dopo la rinuncia alla trasferta di Bologna, costata 50.000 euro di multa e un punto in meno in classifica, la squadra rischia ora l’esclusione definitiva se non si presenterà alla prossima gara contro Trento. Antonini, nel frattempo, ha annunciato che la Shark scenderà in campo e giocherà anche in Champions League. Una mossa che ha spiazzato tutti, mentre oggi ci sarà la pronuncia del giudice sportivo sulla mancata presentazione di domenica.

 

Il caso Trapani, nel suo insieme, rappresenta uno degli snodi più critici degli ultimi anni per il basket italiano. E Petrucci lo sa. Ma ribadisce un principio chiave: «Noi parliamo solo con i fatti, non con le polemiche».



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira