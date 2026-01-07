Sezioni
07/01/2026 17:41:00

Trapani Shark, nuovo colpo di scena: ricusato il Tribunale federale. Tutto rinviato

Un altro capitolo si aggiunge alla travagliata vicenda della Trapani Shark, e ancora una volta il colpo di scena arriva poco prima del verdetto atteso. Oggi, 7 gennaio 2026, la società granata ha presentato una formale richiesta di ricusazione del Collegio giudicante del Tribunale federale, proprio a pochi minuti dall’inizio dell’udienza che avrebbe dovuto decidere sul deferimento per presunte dichiarazioni mendaci all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie A.

A renderlo noto è stata la stessa Federazione Italiana Pallacanestro, che ha chiarito come la palla passi ora alla Corte federale, chiamata a esprimersi “quanto prima” sull’istanza. Nel frattempo, tutto si ferma: il procedimento disciplinare subisce uno stop forzato, mentre si allungano ancora i tempi per una decisione definitiva.

 

Dopo la farsa europea, caos anche in tribunale

 

La mossa arriva all’indomani di un episodio che ha fatto il giro del mondo: la partita di Champions League in Bulgaria, dove Trapani si è presentata con appena cinque giocatori, ed è rimasta in campo per soli sette minuti, prima che gli arbitri decretassero la fine per mancanza di uomini. Una scena surreale, chiusa con un parziale di 38 a 5 per l’Hapoel Holon, che ha portato all’eliminazione del club dalla competizione europea e ha scatenato l’indignazione della stampa sportiva, dei tifosi e del sindacato dei giocatori.

 

Serie A a rischio, stagione sull’orlo del baratro

 

Sul fronte interno, il clima è altrettanto esplosivo. Trapani ha già ricevuto otto punti di penalizzazione e rischia l’esclusione dal campionato di Serie A. Una possibilità che non è più remota: con un organico ridotto all’osso, partite farsa, allenatori dimissionari e deferimenti pendenti, l’intero impianto sportivo e societario appare sempre più compromesso. La prossima gara di campionato, sabato contro Trento, potrebbe essere decisiva per capire se il club potrà davvero proseguire.

 

Antonini non molla: “Siamo gli ultimi dei Mohicani”

 

Nonostante tutto, il presidente Valerio Antonini rilancia. In un post pubblicato ieri, ha dichiarato: “Saremo gli ultimi dei Mohicani”, promettendo battaglia contro tutto e tutti. Il patron granata continua a puntare il dito contro la Federazione e la Lega, accusate di aver bloccato i tesseramenti e ostacolato il progetto sportivo del club. La società, intanto, resta sospesa tra aule di giustizia e parquet, con un futuro sempre più incerto e una reputazione messa a dura prova sul piano nazionale e internazionale.









