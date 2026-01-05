Sindacato dei giocatori contro Antonini: “A rischio salute e dignità degli atleti”

05/01/2026 17:12:00

Nuova bordata sul caso Trapani Shark. Dopo le parole del presidente FIP Petrucci, è il sindacato dei giocatori italiani di basket, GIBA, a intervenire duramente, chiedendo l’annullamento delle prossime partite internazionali del club granata. Il messaggio è chiaro: «È inaccettabile chiedere a un numero ristretto di atleti di scendere in campo se non ci sono le condizioni minime per garantire equità e sicurezza. Così si rischia una vergognosa partita farsa».

Il riferimento è alle due partite di Champions League che la Shark dovrebbe disputare questa settimana, martedì e giovedì. Ma con una squadra ridotta all’osso, senza coach e con una crisi societaria senza precedenti, lo scenario è surreale. Il GIBA avverte: «Gli eventi che hanno portato a questa situazione mettono seriamente a rischio la salute dei giocatori, che finora si sono comportati da professionisti esemplari. Ma è inaccettabile continuare così».

Intanto, dopo Ford e Petrucelli, anche Matthew Hurt è ai saluti. Il 25enne americano, tra i più brillanti della prima parte di stagione, ha trovato un accordo con il Tofas Bursa, club turco impegnato nei play-in di Basketball Champions League. Con la sua partenza, la Shark perde un altro pilastro e si ritrova sempre più vicina al baratro sportivo.

In attesa della sentenza del Giudice sportivo sulla mancata presenza a Bologna, la settimana che si apre appare decisiva per il destino della società trapanese. Ma le crepe si moltiplicano, e il tempo per ricostruire sembra ormai scaduto.



