Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/01/2026 10:54:00

Violenta rissa ad Alcamo. Giovane preso a bastonate. Quattro arresti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767607053-0-violenta-rissa-ad-alcamo-giovane-preso-a-bastonate-quattro-arresti.jpg

Una rissa scoppiata per futili motivi e degenerata in violenza brutale. I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro persone, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura, per i reati di rissa e lesioni aggravate.

L’indagine è partita la sera di venerdì 7 novembre, quando al pronto soccorso è arrivato in codice rosso un giovane alcamese di 23 anni, con gravi ferite alla testa. I militari, intervenuti dopo la segnalazione al 112, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima, intorno alle 19.30, in via Gaetano Martino.

Secondo quanto accertato, il giovane sarebbe stato colpito alla testa con un bastone di legno da uno straniero nel corso di una violenta rissa. A causa delle gravissime lesioni riportate, il 23enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini, condotte nell’immediatezza dai Carabinieri di Alcamo e supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di chiarire che la vittima era coinvolta in uno scontro tra più persone. Alla rissa avrebbero preso parte un 27enne del Gambia residente ad Alcamo e tre alcamesi. Il gruppo si sarebbe affrontato utilizzando bastoni e bottiglie di vetro, al termine di un diverbio scoppiato per motivi banali, ancora in fase di approfondimento.

Sulla base della ricostruzione investigativa, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 27enne gambiano, al quale viene contestato anche il reato di lesioni aggravate, e per un alcamese di 30 anni. Per altri due alcamesi, di 33 e 21 anni, è stata invece applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo.

Le indagini proseguono per definire nel dettaglio le responsabilità dei singoli partecipanti alla rissa.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira