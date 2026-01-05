Marsala. Grillo non si ferma più: altri 172 mila euro di contributi

05/01/2026 06:00:00

Ormai Massimo Grillo non si ferma più. Le elezioni sono alle porte e il sindaco di Marsala ha aperto il portafoglio, del Comune. Nelle ultime settimane tra eventi natalizi, spettacoli e contributi ad associazioni e parrocchie ha impegnato oltre 300 mila euro di soldi pubblici (cioè dei cittadini marsalesi).

Con una recente determinazione dirigenziale, infatti, il Comune di Marsala ha impegnato 172 mila euro in contributi economici per il 2025, destinati ad associazioni, parrocchie, enti culturali e sportivi.

Una nuova pioggia di risorse pubbliche che si inserisce in un periodo segnato da spese consistenti per eventi e manifestazioni, mentre si avvicinano le elezioni amministrative e il sindaco Massimo Grillo prepara la ricandidatura.

Gli ultimi contributi: 172 mila euro

Le somme sono suddivise in tre capitoli di bilancio.

Capitolo Turismo – 131 mila euro

È la voce più pesante. Finanzia un elenco molto ampio di iniziative: feste patronali, sagre, rassegne culturali, concerti, cinema, eventi sportivi e decorazioni. Tra i contributi più rilevanti:

8.500 euro all’Accademia Van Beethoven per la stagione concertistica

8.000 euro all’associazione MAC per “A Scurata”

6.000 euro a diverse parrocchie per festeggiamenti religiosi

5.000 euro a comitati e associazioni per festival e sagre

4.500 euro alla Fondazione Le Vie dei Tesori

3.500 euro per decorazioni di contrada

1.000 euro per iniziative natalizie come “Il presepe più bello” e il cinema invernale

L’elenco completo comprende oltre trenta beneficiari, tra associazioni culturali, cooperative, parrocchie e istituti scolastici.

Promozione turistica del territorio – 26 mila euro

Qui rientrano:

10 mila euro per la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo

10 mila euro per la Marsala Half Marathon

5 mila euro per la processione del Venerdì Santo

1.000 euro per la partecipazione a una fiera del turismo enologico



Attività culturali – 15 mila euro

L’intera somma è destinata a un solo soggetto:

OTIUM ETS, con un contributo ordinario per le attività del 2025.

Tra i contributi figurano anche iniziative legate al periodo natalizio, che si aggiungono alle altre spese già sostenute dal Comune per il cartellone di fine anno.

Le spese precedenti: Natale ed eventi

I 172 mila euro non arrivano nel vuoto. Nelle settimane precedenti, l’Amministrazione Grillo aveva già messo in campo stanziamenti rilevanti.

A dicembre, la Giunta ha approvato il cartellone degli eventi natalizi 2025, impegnando:

62.546 euro sul bilancio 2025

64.682 euro sul bilancio 2026

Risorse concentrate soprattutto tra l’8 e il 31 dicembre, tra piazza della Repubblica, il Teatro Impero e il centro storico, con concerti, mercatini, spettacoli e animazione.

A questo si è aggiunto, fuori dal cartellone iniziale, il concerto gratuito de Le Vibrazioni, del 2 gennaio in piazza della Vittoria.

Costo per il Comune: 60 mila euro IVA inclusa, a cui si sommano ulteriori oneri non compresi nel cachet (SIAE, palco, sicurezza, consumi energetici e autorizzazioni).

Un quadro complessivo

Letti insieme, i 172 mila euro di contributi, i 64 mila euro per il Natale e i 60 mila euro per il concerto delle Vibrazioni restituiscono un quadro preciso: nelle ultime settimane il Comune di Marsala ha accelerato in modo significativo sulla spesa per eventi e iniziative, con impegni economici concentrati e politicamente sensibili.

I provvedimenti sono formalmente regolari e i contributi saranno liquidati solo a rendicontazione. Ma i numeri, già oggi, raccontano una fase di spesa pubblica intensa, che coincide con l’avvicinarsi della campagna elettorale.



