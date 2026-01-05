Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
05/01/2026 06:00:00

Marsala. Grillo non si ferma più: altri 172 mila euro di contributi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/marsala-grillo-non-si-ferma-piu-altri-172-mila-euro-di-contributi-450.jpg

Ormai Massimo Grillo non si ferma più. Le elezioni sono alle porte e il sindaco di Marsala ha aperto il portafoglio, del Comune. Nelle ultime settimane tra eventi natalizi, spettacoli e contributi ad associazioni e parrocchie ha impegnato oltre 300 mila euro di soldi pubblici (cioè dei cittadini marsalesi).

 

Con una recente determinazione dirigenziale, infatti, il Comune di Marsala ha impegnato 172 mila euro in contributi economici per il 2025, destinati ad associazioni, parrocchie, enti culturali e sportivi.
Una nuova pioggia di risorse pubbliche che si inserisce in un periodo segnato da spese consistenti per eventi e manifestazioni, mentre si avvicinano le elezioni amministrative e il sindaco Massimo Grillo prepara la ricandidatura.

 

 Gli ultimi contributi: 172 mila euro

Le somme sono suddivise in tre capitoli di bilancio.

 

Capitolo Turismo – 131 mila euro
È la voce più pesante. Finanzia un elenco molto ampio di iniziative: feste patronali, sagre, rassegne culturali, concerti, cinema, eventi sportivi e decorazioni. Tra i contributi più rilevanti:

  • 8.500 euro all’Accademia Van Beethoven per la stagione concertistica
  • 8.000 euro all’associazione MAC per “A Scurata”
  • 6.000 euro a diverse parrocchie per festeggiamenti religiosi
  • 5.000 euro a comitati e associazioni per festival e sagre
  • 4.500 euro alla Fondazione Le Vie dei Tesori
  • 3.500 euro per decorazioni di contrada
  • 1.000 euro per iniziative natalizie come “Il presepe più bello” e il cinema invernale

L’elenco completo comprende oltre trenta beneficiari, tra associazioni culturali, cooperative, parrocchie e istituti scolastici.

 

Promozione turistica del territorio – 26 mila euro
Qui rientrano:

  • 10 mila euro per la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo
  • 10 mila euro per la Marsala Half Marathon
  • 5 mila euro per la processione del Venerdì Santo
  • 1.000 euro per la partecipazione a una fiera del turismo enologico
  •  

Attività culturali – 15 mila euro
L’intera somma è destinata a un solo soggetto:

  • OTIUM ETS, con un contributo ordinario per le attività del 2025.

Tra i contributi figurano anche iniziative legate al periodo natalizio, che si aggiungono alle altre spese già sostenute dal Comune per il cartellone di fine anno.

 

 

 

Le spese precedenti: Natale ed eventi

I 172 mila euro non arrivano nel vuoto. Nelle settimane precedenti, l’Amministrazione Grillo aveva già messo in campo stanziamenti rilevanti.

A dicembre, la Giunta ha approvato il cartellone degli eventi natalizi 2025, impegnando:

  • 62.546 euro sul bilancio 2025
  • 64.682 euro sul bilancio 2026

Risorse concentrate soprattutto tra l’8 e il 31 dicembre, tra piazza della Repubblica, il Teatro Impero e il centro storico, con concerti, mercatini, spettacoli e animazione.

A questo si è aggiunto, fuori dal cartellone iniziale, il concerto gratuito de Le Vibrazioni, del 2 gennaio in piazza della Vittoria.
Costo per il Comune: 60 mila euro IVA inclusa, a cui si sommano ulteriori oneri non compresi nel cachet (SIAE, palco, sicurezza, consumi energetici e autorizzazioni).

 

Un quadro complessivo

Letti insieme, i 172 mila euro di contributi, i 64 mila euro per il Natale e i 60 mila euro per il concerto delle Vibrazioni restituiscono un quadro preciso: nelle ultime settimane il Comune di Marsala ha accelerato in modo significativo sulla spesa per eventi e iniziative, con impegni economici concentrati e politicamente sensibili.

I provvedimenti sono formalmente regolari e i contributi saranno liquidati solo a rendicontazione. Ma i numeri, già oggi, raccontano una fase di spesa pubblica intensa, che coincide con l’avvicinarsi della campagna elettorale.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira