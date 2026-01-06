Vaccinazione antinfluenzale, la Regione Siciliana proroga la campagna fino al 29 febbraio

06/01/2026 11:00:00

La Regione Siciliana ha deciso di prorogare la campagna di vaccinazione antinfluenzale fino al 29 febbraio 2016. Lo stabilisce il decreto n. 82 del 21 gennaio, che modifica il precedente provvedimento dell’assessorato alla Salute, il quale fissava la chiusura al 31 gennaio.

Alla base della decisione ci sono le temperature insolitamente miti dell’inverno in corso, che hanno rallentato la circolazione del virus influenzale. Come si legge nel decreto, non si sono ancora verificate condizioni climatiche tali da favorire l’esplosione dell’epidemia, con il conseguente slittamento del picco influenzale verso la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Per questo motivo la Regione ha ritenuto opportuno estendere il periodo utile per aderire alla campagna vaccinale gratuita, offrendo più tempo soprattutto alle categorie a rischio. La campagna era iniziata il 4 novembre 2015 e, grazie alla proroga, resterà attiva per un altro mese.



