Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
06/01/2026 11:00:00

Vaccinazione antinfluenzale, la Regione Siciliana proroga la campagna fino al 29 febbraio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/1767691632-0-vaccinazione-antinfluenzale-la-regione-siciliana-proroga-la-campagna-fino-al-29-febbraio.jpg

La Regione Siciliana ha deciso di prorogare la campagna di vaccinazione antinfluenzale fino al 29 febbraio 2016. Lo stabilisce il decreto n. 82 del 21 gennaio, che modifica il precedente provvedimento dell’assessorato alla Salute, il quale fissava la chiusura al 31 gennaio.

 

Alla base della decisione ci sono le temperature insolitamente miti dell’inverno in corso, che hanno rallentato la circolazione del virus influenzale. Come si legge nel decreto, non si sono ancora verificate condizioni climatiche tali da favorire l’esplosione dell’epidemia, con il conseguente slittamento del picco influenzale verso la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Per questo motivo la Regione ha ritenuto opportuno estendere il periodo utile per aderire alla campagna vaccinale gratuita, offrendo più tempo soprattutto alle categorie a rischio. La campagna era iniziata il 4 novembre 2015 e, grazie alla proroga, resterà attiva per un altro mese.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...