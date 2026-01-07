7 Gennaio: altolà Ue sulla Groenlandia, caos in Venezuela, uccisi 35 manifestanti in Iran

07/01/2026 07:13:00

E' il 7 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sulla Groenlandia l’Ue ha lanciato un altolà a Trump e la Danimarca ha annunciato un rafforzamento delle sue truppe nel territorio

• Il presidente Usa non demorde: parla persino di uso dell’esercito e ipotizza per la Groenlandia una sorta di protettorato che escluda Copenaghen

• In Venezuela domina il caos: ieri sono girate voci, presto smentite, di un altro tentativo di golpe

• Trump ha escluso elezioni a breve in Venezuela e annunciato che Caracas fornirà agli Usa milioni di barili di petrolio. Intanto si è saputo di un incontro segreto tra gli americani e Delcy Rodríguez che avrebbe spianato la strada della sostituzione di Maduro

• Cinque ore che il fatto avvenisse, un ignoto trader sul sito Polymarket ha raddoppiato la sua posta sull’imminente caduta di Maduro, e ha vinto 400 mila dollari

• Maria Corina Machado, la principale oppositrice di Maduro, ha offerto a Trump il premio Nobel che le era stato assegnato l’anno scorso

• In Iran la protesta non si ferma: sono già 35 i manifestanti uccisi. Una squadra di pasdaran è stata vista sparare in un ospedale

• A Washington la morte del deputato repubblicano Doug LaMalfa rischia di far saltare la maggioranza trumpiana

• Il locale Le Constellation negli ultimi 6 anni non aveva subito nessun controllo: lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana

• È stato catturato a Desenzano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna: è un croato di 36 anni che avrebbe agito per pura brutalità

• L’assassino di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta in un cortile a Milano, era a piede libero nonostante le condanne per due violenze carnali e l’incriminazione per uno stupro avvenuto pochi mesi fa

• L’Europa e gli Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa sull’Ucraina che prevede, dopo il cessate il fuoco, l’invio di un contingente di pace. Meloni ha votato sì all’accordo, ma esclude di mandare truppe italiane a Kiev



• L’approvazione dell’accordo commerciale col Mercosur è a un passo: per agevolarla von der Leyen anticiperà un piano di 48 miliardi di euro a favore dell’agricoltura europea

• L’Antitrust ha multato Poltronesofà con un milione di euro per scorrettezze negli sconti

• Dal 24 al 25 gennaio l’Italia dei treni sarà divisa in due all’altezza di Firenze per lavori a un ponte ferroviario

• Sono stati vinti a Roma tre dei cinque biglietti milionari vincenti della lotteria Italia

• A Monfalcone un pensionato di 76 anni ha accoltellato la compagna di 63 e, dopo averla creduta morta, si è tolto la vita. La donna è sopravvissuta

• Ieri Papa Leone XIV ha chiuso il Giubileo indetto da papa Francesco, in occasione del quale a Roma in un anno sono affluiti 33 milioni di pellegrini

• Da sabato a martedì Berlino 45 mila case e 2.200 attvità sono rimaste senza luce e riscaldamento. I sabotatori di Vulkangruppe hanno incendiato i cavi dell’alta tensione di una centrale per protestare contro «la gestione digitale della vita»

• L’influenza sta colpendo duro: i casi si stanno moltiplicando e con essi i ricoveri in ospedale

• Il presidente della Provincia di Barletta e altri esponenti di area Pd sono stati indagati per corruzione

• Il maltempo ha provocato l’esondazione dell’Aniene a Roma, con allagamenti in zona Tiburtina e in altri quartieri. La neve ha semiparalizzato l’Autosole a Firenze e l’A14 in Romagna

• Il bartender italiano Matteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto in casa a Londra. Si pensa a un malore

• Una consulenza tecnico-contabile è stata disposta per stabilire la congruità dell’assegno (12 mila e 500 euro) che Francesco Totti deve corrispondere all’ex moglie Ilary Blasi

• Negli anticipi di Serie A Como, Roma e Juventus hanno dominato il campo. Oggi si giocheranno le altre partite della 19esima giornata

• Uno chef italiano ha creato la ricetta per cucinare un ragù di nutria. Afferma che la carne è ottima per stufati e spezzatini

• Sono morti l’avvocato e collezionista d’arte americano John P. Axelrod (79 anni), la pittrice Lucia Di Luciano (82), il pittore Gianni Cacciarini (84), il deputato repubblicano Usa Doug LaMalfa (75), il vescovo emerito di Caserta Raffaele Nogaro (82), il regista ungherese Béla Tarr (70), il giornalista Rai Alessandro Tiberti (61)



Titoli

Corriere della Sera: Groenlandia, stop europeo a Trump

la Repubblica: Forza di pace in Ucraina

La Stampa: Groenlandia, tensione Usa-Ue

Il Sole 24 Ore: La Ue anticipa i fondi per l’agricoltura / Strada aperta per il sì al Mercosur

Avvenire: Trentini e altri 27

Il Messaggero: Il bar della strage senza controlli

Il Giornale: Il dossier di Mr Report: / dieci milioni di file sui vip

Qn: Altolà dell’Europa a Trump / “La Groenlandia non si tocca”

Il Fatto: Cortina è medaglia / d’oro dello scempio

Libero: La prova che inchioda gli svizzeri

La Verità: Gli immigrati che accoltellano: / Capotreno ucciso, agente ferito

Il Mattino: Kiev, sì alla forza multinazionale

il Quotidiano del Sud: Groenlandia e Kiev, l’Ue reagisce

il manifesto: C’è del marcio

Domani: Groenlandia, l’alt dei Volenterosi / “Ecco il piano per le truppe a Kiev”



