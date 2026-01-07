Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro

07/01/2026 08:47:00

La Lotteria Italia 2025 sorride anche alla Sicilia. Pur senza centrare i premi di prima categoria, l’Isola figura nell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con 15 tagliandi premiati tra la terza e la quarta categoria per un valore complessivo di 330 mila euro.

Il premio più alto assegnato in Sicilia è quello da 50 mila euro, finito a Marsala, in provincia di Trapani. Si tratta di una vincita di terza categoria, che rappresenta il risultato più consistente registrato nell’Isola per questa edizione della Lotteria Italia.

La parte più consistente delle vincite siciliane arriva però dalla quarta categoria, con 14 biglietti da 20 mila euro ciascuno. I premi sono stati distribuiti in modo diffuso sul territorio regionale, coinvolgendo sia grandi centri urbani sia comuni medio-piccoli.

Nel dettaglio, oltre a Marsala, risultano vincenti biglietti venduti a Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Trapani, a conferma di una presenza capillare della Sicilia tra i premi estratti a livello nazionale.

I biglietti vincenti in Sicilia

Terza categoria – 50.000 euro

Serie R – numero 435513, venduto a Marsala (Trapani)

Quarta categoria – 20.000 euro

Serie V – numero 421930, Sant’Agata di Militello (Messina)

Serie O – numero 107429, Palermo

Serie I – numero 357941, Palermo

Serie D – numero 439450, Licata (Agrigento)

Serie F – numero 038719, Gioiosa Marea (Messina)

Serie C – numero 433551, Taormina (Messina)

Serie U – numero 404738, Messina

Serie M – numero 003082, Milazzo (Messina)

Serie S – numero 212037, Catania

Serie B – numero 221743, Catania

Serie I – numero 302163, Siracusa

Serie U – numero 077847, Prizzi (Palermo)

Serie C – numero 274898, Partinico (Palermo)



Nel complesso, la Sicilia porta a casa una quota non marginale delle vincite di Lotteria Italia 2025, con un ritorno economico significativo per i fortunati possessori dei biglietti premiati. Marsala, in particolare, festeggia la vincita più alta dell’Isola.



