Il movimento Log-in in favore del popolo venezuelano

07/01/2026 08:46:00

Dopo aver ricevuto la notizia dell'attacco terroristico da parte degli Stati Uniti verso Caracas, verso il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores, verso un popolo che da decenni resiste a tentativi di colpi di Stato, vogliamo esprimere la massima solidarietà verso il popolo venezuelano e le sue istituzioni. Oggi il Venezuela si trova sotto attacco, in pericolo e con un governo, democraticamente eletto, capovolto da una superpotenza mondiale che continua la sua opera di imperialismo. Nel nostro paese parlare di Venezuela è sempre stato un tabù: è proprio per questo che noi vogliamo dare massima vicinanza e diciamo che il Movimento Log-In si stringe attorno al popolo venezuelano e al suo legittimo presidente Nicolás Maduro. Riteniamo inaccettabile che un paese come gli Stati Uniti si permetta di bombardare uno Stato indipendente e sovrano.



Nonostante il nostro paese, le Nazioni Unite, l'Unione Europea non si permettono di contraddire il padrone Donald Trump, invitiamo chiunque leggerà questo comunicato a partecipare a tutte le piazze a sostegno del popolo venezuelano che saranno organizzate nei prossimi giorni. Ce ne eravamo già resi conto: avevano spianato la strada a questo colpo di Stato con il premio Nobel per la pace alla Machado, una fascista che aveva già mostrato sostegno a Israele. Ma come abbiamo fatto, e continuiamo a fare, con il popolo palestinese o con le vittime della guerra tra Ucraina e Russia, altrettanto ora siamo vicini ad un popolo che lotta da anni e che dimostra che è possibile avere un altro modello sociale.



Piena solidarietà: siamo pronti a lottare a fianco del popolo venezuelano affinché la ferocia degli Stati Uniti possa finalmente essere messa in discussione.



Movimento Log-In



