Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
07/01/2026 08:46:00

Il movimento Log-in in favore del popolo venezuelano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/il-movimento-log-in-in-favore-del-popolo-venezuelano-450.jpg

Dopo aver ricevuto la notizia dell'attacco terroristico da parte degli Stati Uniti verso Caracas, verso il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores, verso un popolo che da decenni resiste a tentativi di colpi di Stato, vogliamo esprimere la massima solidarietà verso il popolo venezuelano e le sue istituzioni. Oggi il Venezuela si trova sotto attacco, in pericolo e con un governo, democraticamente eletto, capovolto da una superpotenza mondiale che continua la sua opera di imperialismo. Nel nostro paese parlare di Venezuela è sempre stato un tabù: è proprio per questo che noi vogliamo dare massima vicinanza e diciamo che il Movimento Log-In si stringe attorno al popolo venezuelano e al suo legittimo presidente Nicolás Maduro. Riteniamo inaccettabile che un paese come gli Stati Uniti si permetta di bombardare uno Stato indipendente e sovrano.
 

Nonostante il nostro paese, le Nazioni Unite, l'Unione Europea non si permettono di contraddire il padrone Donald Trump, invitiamo chiunque leggerà questo comunicato a partecipare a tutte le piazze a sostegno del popolo venezuelano che saranno organizzate nei prossimi giorni. Ce ne eravamo già resi conto: avevano spianato la strada a questo colpo di Stato con il premio Nobel per la pace alla Machado, una fascista che aveva già mostrato sostegno a Israele. Ma come abbiamo fatto, e continuiamo a fare, con il popolo palestinese o con le vittime della guerra tra Ucraina e Russia, altrettanto ora siamo vicini ad un popolo che lotta da anni e che dimostra che è possibile avere un altro modello sociale.
 

Piena solidarietà: siamo pronti a lottare a fianco del popolo venezuelano affinché la ferocia degli Stati Uniti possa finalmente essere messa in discussione.

Movimento Log-In



Vivavoce | 2026-01-04 17:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/trump-attacca-il-venezuela-un-atto-contro-la-democrazia-250.jpg

Trump attacca il Venezuela, "un atto contro la democrazia"

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare su larga scala in Venezuela. Secondo Reuters e numerose principali testate, forze statunitensi hanno bombardato e colpito obiettivi militari in Venezuela, inclusa la capitale Caracas la notte...

Vivavoce | 2026-01-07 08:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/il-movimento-log-in-in-favore-del-popolo-venezuelano-250.jpg

Il movimento Log-in in favore del popolo venezuelano

Dopo aver ricevuto la notizia dell'attacco terroristico da parte degli Stati Uniti verso Caracas, verso il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores, verso un popolo che da decenni resiste a tentativi di colpi di Stato,...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...