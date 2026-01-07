Marsala. Pd all’attacco: “300mila euro per eventi, mentre la città cade a pezzi”

07/01/2026 13:29:00

Il circolo del Partito Democratico di Marsala torna a puntare il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Grillo, denunciando «una gestione superficiale e puramente propagandistica» delle politiche culturali e della spesa pubblica.

Nel comunicato, il PD chiarisce di non essere contrario agli eventi e alla promozione culturale, ma di pretendere «coerenenza e visione». Per i dem, infatti, «non si può parlare di rilancio se per cinque anni sono stati trascurati cultura, teatri e manutenzione ordinaria, e solo a sei mesi dalle elezioni si assiste a una spesa improvvisa e massiccia, tutta concentrata sull’estetica elettorale».

Il “conto” per i cittadini

Secondo quanto riportato, nelle ultime settimane sarebbero stati impegnati oltre 300mila euro di fondi pubblici per il cartellone natalizio e vari contributi. Di questi, 60mila euro sarebbero stati destinati al concerto de Le Vibrazioni in piazza della Vittoria. «Uno spettacolo anche apprezzato – scrive il PD – ma che stride con le emergenze quotidiane: sicurezza carente, decoro urbano inesistente, impianti sportivi e beni culturali abbandonati».

Nel mirino anche le luminarie sulla facciata del Teatro Impero. «È inaccettabile addobbare a festa una struttura senza prima rimuovere scritte e sfregi vandalici, già denunciati formalmente lo scorso 14 dicembre», attacca il circolo. E aggiunge: «Spendere migliaia di euro dei cittadini per “illuminare” monumenti imbrattati è la metafora perfetta di questa gestione: tanta cosmesi elettorale per coprire l’assenza di cura quotidiana».

Mentre il sindaco racconta sui social un 2025 dai «risultati straordinari», per il PD la realtà è ben diversa: monumenti lasciati ai vandali, erbacce su lungomare e arterie principali, piscina comunale chiusa da anni, pista di atletica impraticabile, strade dissestate e quartieri al buio. «Per queste emergenze – sottolineano – i fondi non ci sono mai, ma per i grandi eventi sì».

Le richieste

Il circolo dem conclude con domande dirette alla Giunta: «Perché non si è intervenuti prima su Teatro Impero, Palazzo Grignani e il Monumento ai Mille? Come si giustifica una spesa di 300mila euro per eventi natalizi mentre la manutenzione di strade e servizi essenziali viene sempre rimandata per “mancanza di fondi”?».

La segretaria Linda Licari chiude con un messaggio netto: «Marsala merita una visione strategica, non un palcoscenico di cartone illuminato a festa per nascondere il fallimento di una gestione che non produce vera promozione turistica».



