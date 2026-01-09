Trapani Shark, altri due punti di penalizzazione

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Nuovo colpo durissimo per la Trapani Shark. In serata, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la decisione del Tribunale federale: altri 2 punti di penalizzazione in classifica per la società granata, che così scivola a -10, e 2 anni di inibizione per il presidente Valerio Antonini. Il motivo? Irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie A1 2025/26.
La decisione è stata presa ai sensi degli articoli 59, lettera b, e 61 del Regolamento di Giustizia FIP, che disciplinano rispettivamente la frode sportiva e le sanzioni applicabili alle società.
L’art. 59 lett. b punisce quei comportamenti che, attraverso artifici o irregolarità anche documentali, sono finalizzati a ottenere un vantaggio sportivo indebito. Tra questi: la presentazione di documenti falsi, bilanci alterati o dichiarazioni non veritiere per ottenere l’iscrizione a un campionato pur non avendone i requisiti.
L’art. 61 consente poi di comminare sanzioni sportive dirette, come la penalizzazione in classifica, la perdita di gare, l’esclusione dai tornei, e sanzioni pecuniarie, se le violazioni hanno inciso sulla regolarità del torneo.
Nel caso Trapani Shark, il Tribunale federale ha ritenuto che le irregolarità commesse all’atto dell’iscrizione costituiscano una forma di frode sportiva, meritevole di sanzioni pesanti, sia nei confronti del presidente Antonini (inibito per due anni), sia a carico della società, con nuova penalizzazione.
La sentenza arriva nel mezzo di una settimana nera per il club. Solo ieri la Corte federale d’appello aveva rigettato la richiesta di ricusazione del collegio giudicante avanzata da Antonini, che aveva tentato di bloccare il procedimento segnalando presunte incompatibilità tra i giudici e un’indagine penale a suo carico (smentita dallo stesso imprenditore).
Sabato si gioca (forse) contro Trento al Pala Shark. Ma la squadra rischia di non avere nemmeno cinque giocatori over disponibili. Se non dovesse scendere in campo, il club andrebbe incontro a una multa da 250.000 euro e all’avvio del procedimento per l’esclusione dalla Serie A. Anche oggi, intanto, nuovi striscioni di contestazione sono comparsi fuori dallo stadio: "Presidente? Imprenditore? Sei solo un truffatore", si leggeva davanti all’ingresso della curva.
Di quella squadra che aveva incantato con 10 vittorie su 11 a inizio stagione, resta ben poco. L’impressione, oggi più che mai, è che il conto finale per la figuraccia europea e il caos societario debba ancora arrivare.
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
La Corte federale d’appello ha respinto la richiesta di ricusazione presentata dal Trapani Shark nei confronti del Tribunale federale, che oggi – salvo ulteriori colpi di scena – sarà chiamato a esprimersi sulle presunte...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Un campione Nba al fianco di Luigi Patti e Francesco Martinelli, i due giovani della Trapani Shark che hanno fatto il loro esordio in prima squadra martedì nella "farsa" della squadra granata in Bulgaria, nel play-in di Champions...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...