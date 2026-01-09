Sezioni
Sport

Basket
09/01/2026 11:34:00

Trapani Shark, i tifosi: "Stop alla gara con Trento. Sarebbe un'altra farsa"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/trapani-shark-i-tifosi-stop-alla-gara-con-trento-sarebbe-un-altra-farsa-450.jpg

I tifosi della Trapani Shark chiedono ufficialmente che non si giochi la partita contro Trento. Lo fanno con una lettera inviata alla Federazione Italiana Pallacanestro e, per conoscenza, alla Lega Basket Serie A, mettendo nero su bianco tutta la loro preoccupazione per una gara che, nelle condizioni attuali, rischia di trasformarsi in una vera e propria farsa sportiva.

 

Nel documento, firmato dai principali gruppi del tifo organizzato granata – Trapanesi Granata, Nessuna Resa Ultra Tp, IDN e Gate 91100 – si sottolinea come la società trapanese sia oggi priva di un numero adeguato di giocatori per poter affrontare un match di Serie A. Una situazione che, secondo i tifosi, rende impossibile garantire correttezza e credibilità alla competizione.

 

«Lo svolgimento della gara in queste condizioni configurerebbe una evidente farsa sportiva, in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e credibilità che dovrebbero sempre guidare il movimento cestistico italiano», scrivono i tifosi nella lettera.

Nel testo si evidenzia come una partita giocata così non gioverebbe a nessuno:
non al campionato, «che vedrebbe svilita la propria immagine e il proprio valore tecnico»;
non alle tifoserie, «private di uno spettacolo autentico e competitivo»;
non ai giovani atleti eventualmente chiamati in causa, «esposti a responsabilità che nulla hanno a che vedere con una sana crescita sportiva»;
e nemmeno alla città di Trapani, «che merita rispetto e tutela, così come la sua storia e il suo seguito cestistico».

 

Da qui la richiesta netta alle istituzioni del basket:

«Chiediamo pertanto che la gara in oggetto non venga disputata nelle condizioni attuali e che si individuino soluzioni alternative, coerenti con i regolamenti ma soprattutto con lo spirito dello sport».

La lettera si chiude con un appello alla responsabilità, affinché venga salvaguardata «la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare».

Una presa di posizione forte, che arriva in un momento delicatissimo per la Trapani Shark e che aggiunge ulteriore pressione su Federazione e Lega, chiamate ora a decidere se andare avanti o fermarsi davanti a una crisi che, per i tifosi, ha già superato il limite.









