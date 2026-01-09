Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
09/01/2026 00:32:00

Trapani Shark, il messaggio del campione Nba per i giovani Patti e Martinelli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/1767914169-0-trapani-shark-il-messaggio-del-campione-nba-per-i-giovani-patti-e-martinelli.png

Un campione Nba al fianco di Luigi Patti e Francesco Martinelli, i due giovani della Trapani Shark che hanno fatto il loro esordio in prima squadra martedì nella "farsa" della squadra granata in Bulgaria, nel play-in di Champions League contro gli israeliani dell'Hapoel Holon.

Linton Johnson, campione Nba nel 2004-2005 con i San Antonio Spurs, ma ormai trasferitosi da anni in Italia acquisendone anche la cittadinanza, ha rivolto un videomessaggio ai due ragazzi che hanno coronato il loro sogno, quello di indossare la canotta della squadra della loro città, ma in un contesto decisamente "particolare".

In Bulgaria Trapani si è presentata con soli cinque giocatori, compresi loro due che non avevano mai giocato neanche un minuto in prima squadra, e dopo che Rossato, Cappelletti e Pugliatti hanno abbandonato il campo in pochi minuti, si sono ritrovati in campo da soli contro i cinque israeliani.

Così, il loro sogno, il giorno che tanto aspettavano da quando hanno stretto per la prima volta i lacci alle loro scarpe per entrare in un campo di pallacanestro per la cominciare le lezioni di minibasket, si è trasformato in un incubo.

Sono stati trascinati in una "farsa" e Linton Johnson si è rivolto proprio a loro, utilizzando parole al miele, perché "state in mezzo a una guerra. Non è colpa vostra, ma c'è qualcosa di positivo, avete fatto esperienza a giocare ad un livello alto".

Ascolta il messaggio di Linton Johnson a Luigi Patti e Francesco Martinelli.

 



Basket | 2026-01-08 15:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/trapani-shark-rigettata-la-ricusazione-di-antonini-250.jpg

Trapani Shark, rigettata la ricusazione di Antonini

Non c’è pace per la Trapani Shark, né sul parquet né nelle aule della giustizia sportiva. Oggi la Corte Federale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Collegio giudicante avanzata ieri dalla...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...