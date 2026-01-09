Trapani Shark, il messaggio del campione Nba per i giovani Patti e Martinelli

09/01/2026 00:32:00

Un campione Nba al fianco di Luigi Patti e Francesco Martinelli, i due giovani della Trapani Shark che hanno fatto il loro esordio in prima squadra martedì nella "farsa" della squadra granata in Bulgaria, nel play-in di Champions League contro gli israeliani dell'Hapoel Holon.

Linton Johnson, campione Nba nel 2004-2005 con i San Antonio Spurs, ma ormai trasferitosi da anni in Italia acquisendone anche la cittadinanza, ha rivolto un videomessaggio ai due ragazzi che hanno coronato il loro sogno, quello di indossare la canotta della squadra della loro città, ma in un contesto decisamente "particolare".

In Bulgaria Trapani si è presentata con soli cinque giocatori, compresi loro due che non avevano mai giocato neanche un minuto in prima squadra, e dopo che Rossato, Cappelletti e Pugliatti hanno abbandonato il campo in pochi minuti, si sono ritrovati in campo da soli contro i cinque israeliani.

Così, il loro sogno, il giorno che tanto aspettavano da quando hanno stretto per la prima volta i lacci alle loro scarpe per entrare in un campo di pallacanestro per la cominciare le lezioni di minibasket, si è trasformato in un incubo.

Sono stati trascinati in una "farsa" e Linton Johnson si è rivolto proprio a loro, utilizzando parole al miele, perché "state in mezzo a una guerra. Non è colpa vostra, ma c'è qualcosa di positivo, avete fatto esperienza a giocare ad un livello alto".

Ascolta il messaggio di Linton Johnson a Luigi Patti e Francesco Martinelli.




