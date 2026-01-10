Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
10/01/2026 16:25:00

Riforma Nordio, il Comitato per il No torna in piazza a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/riforma-nordio-il-comitato-per-il-no-torna-in-piazza-a-marsala-450.jpg

Il Comitato Marsalese per il No alla riforma Nordio annuncia una nuova mobilitazione in città per intensificare la raccolta firme e informare i cittadini sui contenuti del referendum costituzionale. La campagna ha già superato il 56% dell’obiettivo nazionale, con oltre 280 mila firme raccolte.

 

Nel comunicato, il Comitato sottolinea come una riforma della Costituzione non possa essere affrontata senza un confronto pubblico ampio e consapevole. «Una modifica della Carta non può passare in silenzio – spiegano – e il metodo scelto dal Governo, che comprime il dibattito parlamentare e tenta di accelerare i tempi per ridurre la campagna referendaria, non è un metodo democratico».

 

Secondo il Comitato, proprio una discussione approfondita e partecipata è l’unico modo per contrastare l’astensionismo e restituire centralità ai cittadini. Da qui l’impegno a proseguire la raccolta firme, ritenuta fondamentale per garantire «i tempi corretti per una campagna referendaria serena e informata».

 

A Marsala sono previsti due appuntamenti pubblici:

-domenica 11 gennaio, dalle 10, sul lungomare di via Colonnello Maltese, in occasione del Mercato del Contadino;

-martedì 13 gennaio, dalle 9.30, a durante il Mercato del Martedì.

 

In entrambe le occasioni sarà allestita una postazione informativa e sarà possibile firmare per il referendum. Per la sottoscrizione è necessario essere muniti di SPID o Carta d’Identità Elettronica con le relative credenziali.

Il Comitato Marsalese per il No alla riforma Nordio è composto da ANPI, Associazione Difesa Costituzione, CGIL Camera del Lavoro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Partito Democratico.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale