Riforma Nordio, il Comitato per il No torna in piazza a Marsala

10/01/2026 16:25:00

Il Comitato Marsalese per il No alla riforma Nordio annuncia una nuova mobilitazione in città per intensificare la raccolta firme e informare i cittadini sui contenuti del referendum costituzionale. La campagna ha già superato il 56% dell’obiettivo nazionale, con oltre 280 mila firme raccolte.

Nel comunicato, il Comitato sottolinea come una riforma della Costituzione non possa essere affrontata senza un confronto pubblico ampio e consapevole. «Una modifica della Carta non può passare in silenzio – spiegano – e il metodo scelto dal Governo, che comprime il dibattito parlamentare e tenta di accelerare i tempi per ridurre la campagna referendaria, non è un metodo democratico».

Secondo il Comitato, proprio una discussione approfondita e partecipata è l’unico modo per contrastare l’astensionismo e restituire centralità ai cittadini. Da qui l’impegno a proseguire la raccolta firme, ritenuta fondamentale per garantire «i tempi corretti per una campagna referendaria serena e informata».

A Marsala sono previsti due appuntamenti pubblici:

-domenica 11 gennaio, dalle 10, sul lungomare di via Colonnello Maltese, in occasione del Mercato del Contadino;

-martedì 13 gennaio, dalle 9.30, a durante il Mercato del Martedì.

In entrambe le occasioni sarà allestita una postazione informativa e sarà possibile firmare per il referendum. Per la sottoscrizione è necessario essere muniti di SPID o Carta d’Identità Elettronica con le relative credenziali.

Il Comitato Marsalese per il No alla riforma Nordio è composto da ANPI, Associazione Difesa Costituzione, CGIL Camera del Lavoro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Partito Democratico.



