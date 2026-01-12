Movida violenta, lo chef Natale Giunta vieta l'ingresso ai maranza al Citysea

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Un cartello all’ingresso, un video sui social e un messaggio che fa discutere. Lo chef palermitano Natale Giunta, noto per avere denunciato i suoi estorsori e titolare del locale Citysea, al Molo Trapezoidale di Palermo, lancia una provocazione destinata a dividere: vietare l’ingresso a chi incarna quella che definisce la “cultura di Gomorra”.
«Da oggi esce il primo divieto ufficiale di Citysea», afferma Giunta in un video girato davanti al locale, mostrando un cartello con il simbolo di divieto e la sagoma stilizzata di un uomo barbuto. Nel post che accompagna le immagini, lo chef è esplicito: «L’accesso qui è vietato se indossi una tuta lucida imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, una borsa Gucci non autentica e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama il discutibile stile Gomorra».
Un messaggio volutamente provocatorio, che Giunta spiega come risposta a un disagio sempre più diffuso tra i gestori dei locali notturni. «Siamo stanchi di persone che escono solo per fare risse – dice – e delle reazioni spropositate quando vengono allontanate. Ogni volta siamo costretti a chiamare le forze dell’ordine. Abbiamo una licenza di pubblica sicurezza e dobbiamo garantire la serenità dei nostri clienti».
Secondo lo chef, i locali palermitani stanno vivendo una vera e propria escalation di violenza nella movida, alimentata anche da modelli televisivi e social che glorificano atteggiamenti aggressivi e un certo immaginario estetico. «Non è una questione di abbigliamento – chiarisce – ma di comportamento e di simboli che spesso accompagnano atteggiamenti violenti».
L’appello agli altri gestori: «Vorrei che questo gesto diventasse un messaggio forte, come lo è stato Addio Pizzo. Questi soggetti frequentano la movida non per divertirsi, ma per creare problemi, e alla fine a pagare siamo noi, con sequestri e chiusure dei locali».
Giunta conclude rilanciando: «Isoliamo pregiudicati e violenti di ogni genere. Scoraggiamo la cultura di Gomorra che genera violenza. Diciamolo chiaramente: se sei violento, non ti vogliamo».
Una presa di posizione che accende il dibattito tra libertà d’impresa, sicurezza e rischio di stigmatizzazione, ma che riporta al centro una questione irrisolta: come arginare la violenza nella movida senza lasciare soli i gestori.
Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla tragedia avvenuta ad Albstadt, in Germania, dove un’esplosione ha distrutto la villetta causando la morte di un’intera famiglia siciliana. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni di...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Saranno sepolte in Germania le tre vittime siciliane del tragico crollo della casa avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania.Francesco Liparoto, 33 anni, sua moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan, di soli sei anni,...
