Cultura

12/01/2026 18:00:00

"Màkari 5", al via i casting in Sicilia

La produzione di “Màkari” apre ufficialmente le selezioni per la quinta stagione della fiction di Rai 1 che, ancora una volta, porterà la Sicilia al centro del racconto televisivo nazionale. I casting, avviati in questi giorni, sono considerati urgenti in vista dell’inizio delle riprese, previsto per marzo 2026.

La serie, firmata Palomar e realizzata con Rai Fiction, continuerà a essere girata in gran parte nel Trapanese, confermando il forte legame con il territorio. “Màkari” nasce dai romanzi di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio, e in particolare dalle storie raccolte in “Quattro indagini a Màkari”, da cui ha preso forma l’adattamento televisivo.

 

Set al via a marzo: lavoro retribuito

Il piano di lavorazione prevede circa 15 settimane di riprese. Tutti i ruoli selezionati – figurazioni comprese – saranno retribuiti, offrendo un’importante occasione professionale a chi opera nel mondo dello spettacolo in Sicilia.

 

Chi può partecipare ai casting

Le selezioni sono riservate esclusivamente a uomini e donne siciliani, di età compresa tra 18 e 70 anni. Non saranno valutate candidature provenienti da attori non residenti o non originari della Sicilia, anche se già in possesso di esperienze professionali.

 

Come inviare la candidatura

Per partecipare è necessario inviare una mail a attorisicilia@gmail.com allegando:

  • due foto recenti e non ritoccate (primo piano e figura intera); un curriculum aggiornato con eventuali esperienze; un recapito telefonico.

Gli attori seguiti da agenzie dovranno indicare anche i riferimenti del proprio agente. La prima selezione avverrà tramite self tape, mentre per alcuni candidati potrà essere previsto un provino in presenza in Sicilia.

 

Il successo di “Màkari”

Protagonista della serie è Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, giornalista che rientra nella sua terra dopo aver lasciato Roma. Tra misteri da risolvere, ironia e introspezione, la fiction ha conquistato il pubblico grazie a un mix di giallo, leggerezza e identità siciliana, valorizzando paesaggi e atmosfere dell’Isola.









