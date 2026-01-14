14 Gennaio: 12mila vittime in Iran, Trump promette aiuti, il compleanno di Wikipedia

14/01/2026 07:13:00

E' il 14 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La stima più pessimista dei morti in Iran parla di 12 mila vittime della repressione del regime

• Su Truth Trump ha detto agli iraniani di resistere e che «GLI AIUTI STANNO ARRIVANDO. MIGA!!!» (cioè «Make Iran great again»)

• Tajani ha fatto convocare alla Farnesina l’ambasciatore iraniano in Italia

• Domani Wikipedia compie 25 anni. Ma nell’ultimo anno ha avuto un calo delle visualizzazioni di circa l’8 per cento (perché gli utenti trovano più immediato leggere le sintesi fatte dall’Ai, che sono ormai il primo risultato di ogni ricerca su Google)

• Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare alla Camera statunitense su Jeffrey Epstein

• La procura speciale di Seul ha chiesto la pena di morte per l’ex presidente sudcoreano che tentò il golpe

• Gli Usa hanno classificato come organizzazione terroristica i Fratelli Musulmani in Egitto, Libano e Giordania



• Ieri mattina alle 8.50 Trentini e Burlò sono rientrati dal Venezuela con un volo atterrato a Ciampino

• Il fidanzato della neo presidente del Venezuela (che ha 20 anni meno di lei) avrebbe ottenuto contratti statali da 413 milioni di dollari tra il 2017 e il 2018, quando iniziò la sua relazione con Rodríguez

• Jessica Moretti non andrà ai domiciliari, ma non potrà lasciare la Svizzera

• La cameriera che suo malgrado appiccò il fuoco nel locale di Crans-Montana era fidanzata con Jean-Marc, il figlioccio di Jacques Moretti. Anche lei è tra le vittime

• Due dei ragazzi ustionati a Crans-Montana e ricoverati al Niguarda «ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi», ha detto Bertolaso

• In provincia di Novara un’anziano ha ucciso con una pistola prima la moglie malata e poi sé stesso

• A Colleferro, poco lontano da Roma, un operaio è morto schiacciato da un trasformatore

• I tassisti in sciopero davanti a Montecitorio hanno lanciato fumogeni e tentato di aggredire Matteo Hallissey di +Europa

• Ieri mattina in Romagna ci sono state due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, che non hanno fatto danni

• Julio Iglesias è stato denunciato per abusi e tratta di essere umani da due sue ex dipendenti

• Da domani le auto nel centro Ztl di Roma dovranno andare al massimo a 30 all’ora

• Ammontano a 65 milioni di euro i dividendi delle quattro finanziarie della famiglia Berlusconi, che finiranno ai 5 figli di Silvio

• Leonardo ha minacciato di chiudere uno stabilimento nel Regno Unito se il governo britannico non firmerà un contratto da un miliardo di sterline per la produzione di elicotteri

• A Parigi 350 trattori hanno percorso gli Champs-Elysées per protestare contro la firma dell’accordo sul Mercosur

• Meloni ha partecipato a un video elettorale per Orbán, che è sfavorito alle elezioni ungheresi (in programma il 12 aprile)

• Oggi Meloni parte per una missione internazionale in Oman, Giappone e Corea

• Secondo TasteAtlas il migliore formaggio del mondo è la Graviera di Naxou, prodotto nelle Cicladi, seguito dal Parmigiano Reggiano

• Il Telegraph ha scoperto che sotto la nuova ambasciata cinese di Londra ci sono 208 stanze sotterranee, molto vicine ai cavi internet dei centri finanziari cittadini

• Il Guardian ha scoperto che i Labubu, pupazzetti cinesi da appendere alle borse che vanno molto di moda, vengono fabbricati da minorenni

• Il prezzo del cioccolato Lindt nell’ultimo anno è aumentato del 19 per cento. Lo ha reso noto la stessa azienda

• Secondo il progetto Copernicus, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato (seguito dal 2024 e dal 2023)

• Antonio Conte è stato squalificato per due giornate per aver rivolto agli arbitri «frasi ingiuriose e offensive»

• Al suo esordio con la Roma Antonio Arena, 16 anni, ha segnato un minuto dopo essere entrato in campo (ma la sua squadra è stata comunque battuta 3 a 2 dal Torino, che perciò andrà ai quarti di Coppa Italia)

• Vingegaard ha detto che quest’anno correrà il suo primo Giro d’Italia

• Oggi si giocano le semifinali della Coppa d’Africa, alle 18 Senegal-Egitto e alle 21 Marocco-Nigeria

• Buen camino è ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre nei nostri cinema. Ha battuto Quo vado?, sempre di Checco Zalone (ma si consideri che negli ultimi anni i prezzi dei biglietti sono aumentati)

• A Roma, dove ci sono già oltre 930 chiese, nei prossimi due anni ne verranno costruite 5 nuove

• Sono morti il fumettista statunitense Scott Adams (68 anni), disegnatore di Dilibert, la scimpanzé Ai (49), l’archeologo israeliano Gabriel Barkay (81), l’attrice di soap Lina Bernardi (87), il politico veronese Antonio Casu (76), l’attivista per i diritti degli afroamericani Claudette Colvin (86), il politico toscano Rolando Nannicini (79), la chef statunitense Elle Simone Scott (49)



Titoli

Corriere della Sera: Orrore in Iran. Trump: «Arriviamo»

la Repubblica: Massacro Iran, si muove Trump

La Stampa: Massacro Iran, Trump studia il blitz

Il Sole 24 Ore: Powell, la difesa dei banchieri centrali / Trump: è un incompetente, tagli i tassi

Avvenire: Regime di morte

Il Messaggero: Trump agli iraniani: arriviamo

Il Giornale: Arrivano i nostri

Leggo: Trump agli iraniani: «Arriviamo»

Qn: Migliaia di morti in Iran / Trump: l’aiuto è in arrivo

Il Fatto: Trump promette "aiuti" / all’Iran: si salvi chi può

Libero: Non è giustizia: 5 anni / a chi stupra bambine

La Verità: 240mila euro per il carabiniere

Il Mattino: Iran, Trump incita la piazza

il Quotidiano del Sud: Teheran, l’orrore e la speranza

il manifesto: La via di Teheran

Domani: Iran, il massacro dei ragazzi / Trump: «Stiamo arrivando»



