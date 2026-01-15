Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
15/01/2026 09:17:00

Nuovi indirizzi nelle scuole superiori in Sicilia. Ecco quali in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768465622-0-nuovi-indirizzi-nelle-scuole-superiori-in-sicilia-ecco-quali-in-provincia-di-trapani.jpg

Dal prossimo anno scolastico gli studenti siciliani potranno scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’attivazione dei nuovi percorsi nell’anno scolastico 2026/27.

 

L’intervento punta ad ampliare e qualificare l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane, in linea con le esigenze dei territori e del sistema dell’istruzione. «Questo provvedimento - afferma l’assessore Turano - esprime una volontà chiara del governo Schifani: ampliare l’offerta formativa in Sicilia non solo per i giovani ma anche per quegli adulti che intendono conseguire un diploma di scuola superiore. I nuovi indirizzi daranno la possibilità di scegliere su un ventaglio più ampio di corsi, un elemento certamente positivo».

Nel complesso, infatti, saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti. In particolare, 14 nuovi indirizzi di studio verranno attivati a Palermo e provincia, sette in quella di Catania e nove nel Messinese, cinque in provincia di Trapani, due rispettivamente nelle province di Agrigento, Siracusa e Caltanissetta, uno in quella di Enna e uno nel Ragusano. 

In provincia di Trapani i nuovi corsi sono:
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale (corso serale), Enogastronomia e Ospitalità alberghiera (Corso serale), all'ISS Ferrara di Mazara del Vallo;

  • - All'IISS Sciascia Bufalino di Erice vengono attivati Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico (corso serale) e Turismo;
  • - Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale, ISS Damiani di Marsala.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...