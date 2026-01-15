Nuovi indirizzi nelle scuole superiori in Sicilia. Ecco quali in provincia di Trapani

15/01/2026 09:17:00

Dal prossimo anno scolastico gli studenti siciliani potranno scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’attivazione dei nuovi percorsi nell’anno scolastico 2026/27.

L’intervento punta ad ampliare e qualificare l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane, in linea con le esigenze dei territori e del sistema dell’istruzione. «Questo provvedimento - afferma l’assessore Turano - esprime una volontà chiara del governo Schifani: ampliare l’offerta formativa in Sicilia non solo per i giovani ma anche per quegli adulti che intendono conseguire un diploma di scuola superiore. I nuovi indirizzi daranno la possibilità di scegliere su un ventaglio più ampio di corsi, un elemento certamente positivo».

Nel complesso, infatti, saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti. In particolare, 14 nuovi indirizzi di studio verranno attivati a Palermo e provincia, sette in quella di Catania e nove nel Messinese, cinque in provincia di Trapani, due rispettivamente nelle province di Agrigento, Siracusa e Caltanissetta, uno in quella di Enna e uno nel Ragusano.

In provincia di Trapani i nuovi corsi sono:

- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale (corso serale), Enogastronomia e Ospitalità alberghiera (Corso serale), all'ISS Ferrara di Mazara del Vallo;

- All'IISS Sciascia Bufalino di Erice vengono attivati Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico (corso serale) e Turismo;

- Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale, ISS Damiani di Marsala.



