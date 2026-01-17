17 Gennaio: male l'economia Usa, oggi il Mercosur, Meloni a Tokyo

17/01/2026 07:28:00

E' il 17 Gennaio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’economia americana scricchiola. I conti di Bank of America, Citigroup, JpMorgan Chase e Wells Fargo, due delle quattro banche più grandi degli Usa, hanno avuto risultati inferiori alle previsioni, con conseguenti cali in Borsa

• Oggi in Paraguay sarà firmato l’accordo tra Unione europea e Paesi del Mercosur. Scompariranno i dazi che ora gravano sul 91 per cento degli scambi tra i due blocchi commerciali

• Il premier canadese Carney è stato in visita a Pechino, con l’obiettivo di alleggerire la dipendenza dagli Usa e mandare un segnale a Trump. È la prima visita in Cina di un capo del governo canadese dal 2017

• Crosetto dice che mandare 15 soldati italiani in Groenlandia sembra l’inizio di una barzelletta

• A Bruxelles stanno lavorando a una riforma della procedura di adesione all’Ue appositamente per favorire l’ingresso dell’Ucraina. I contrari temono conseguenze negative sulla stabilità dell’Unione

• Nessuno sa esattamente cosa stia succedendo in Iran, ormai totalmente tagliato fuori dalle comunicazioni internazionale



• Il direttore della Cia John Ratcliffe ha incontrato la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez

• L’«intellettuale» di destra pro Trump Joe Rogan, 58 anni, nell’ultimo episodio del suo podcast ha preso le distanze dall’Ice. «Stiamo veramente diventando la Gestapo?»

• Meloni ha incontrato a Tokyo la premier giapponese Sanae Takaichi al Kantei, la residenza ufficiale del capo del governo nipponico. Si sono fatte un selfie che l’Ai ha modificato facendole sembrare due personaggi manga

• Al secondo piano di una scuola professionale di La Spezia un ragazzo egiziano ha piantato un coltello nel torace di un suo compagno marocchino. Il poveretto è morto in ospedale dopo ore di agonia

• A Rozzano (Milano) un giovane marocchino di 21 anni ha tagliato la gola al padrone di casa, italiano di 70, pare per una questione di droga. Poi ha tentato il suicidio, ma è stato salvato dai carabinieri

• La procura vallese ha fissato la cauzione per i coniugi Jacques e Jessica Moretti a 200 mila franchi svizzeri a testa

• Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione di incapace. Dice che gli avrebbe prelevato dal conto a sua insaputa 200 mila euro

• L’influencer conservatrice Ashley St. Clair, 26 anni e un milione di follower, madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa a X dopo aver scoperto che sul social giravano anche le sue foto porno generate da Grok

• OpenAi ha bisogno di soldi per gestire la concorrenza di rivali come Google e Anthropic, e perciò ha deciso di introdurre la pubblicità su ChatGpt

• Leone XIV ha indetto un anno giubilare per San Francesco, che inizierà il 10 gennaio 2026 e finirà il 10 gennaio 2027. Sarà concessa l’indulgenza plenaria ai fedeli che andranno in pellegrinaggio alle chiese francescane o che compieranno «atti quotidiani di carità e umiltà»

• Da giovedì 22 gennaio Striscia la notizia non andrà più in onda tutti i giorni ma solo una volta a settimana. E anche: le veline da due diventeranno sei, ci sarà una band che suona dal vivo, ospiti in studio e Maria De Filippi come inviata

• Da ieri le sigarette sono aumentate di 30 centesimi

• Giovanni Franzoni, 23 anni, il giovane gardesano grande promessa dello sci azzurro, ieri ha vinto il supergigante di Wengen davanti all’austriaco Babinsky

• Sono morti il cantante di Come prima e Romantica Tony Dallara (89 anni), la principessa Irene di Grecia (83), lo storico aiutante dei papi Angelo Gugel (90), Carmela Zullo (105), una delle donne più longeve d’Italia



Titoli

Corriere della Sera: Ucciso dal compagno di scuola

la Repubblica: Accoltellato a scuola / muore diciottenne

La Stampa: Groenlandia, il ricatto di Trump

Il Sole 24 Ore: Opere pubbliche: arriva il taglia veti

Il Messaggero: «Ditemi dove sono i miei amici»

Il Giornale: Salvini all’attacco / «Lega la più spiata: / fuori i mandanti»

Avvenire: La notte dell’Iran

Qn: Salari divorati dal carovita / I sindacati: contratti subito

Il Fatto: L’affarone del riarmo: / costi tripli per il caccia

Libero: Falce e coltello

La Verità: I parenti del rom rapinatore: «Ucciso mentre era al lavoro»

Il Mattino: Medici in corsia fino a 72 anni

il manifesto: Circo polare

il Quotidiano del Sud: Trump minaccia l’Europa

Domani: Groenlandia, Trump bullizza la Ue: / «Dazi a chi rema contro di me»



