Carnevale di Petrosino 2026, quattro giorni tra maschere, musica e tradizione

18/01/2026 18:00:00

Petrosino si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno. Dal 14 al 17 febbraio 2026 torna il Carnevale di Petrosino, una manifestazione che per quattro giorni trasformerà il paese in un grande spazio di festa, creatività e partecipazione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Petrosino, prevede un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutte le età: carri allegorici, gruppi in maschera, la Via del Gusto con i sapori del territorio, il tradizionale Carnevale dei bambini e il Luna Park, che contribuirà a rendere ancora più vivace l’atmosfera.

Il Carnevale rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione sociale, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione del territorio, coinvolgendo famiglie, giovani, associazioni e visitatori. Colori, musica e maschere animeranno le strade del paese, confermando l’evento come uno dei momenti più significativi del calendario cittadino.

Il programma dettagliato delle singole giornate sarà diffuso nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

«Il Carnevale di Petrosino è una festa che appartiene a tutta la comunità e che ogni anno riesce a unire generazioni diverse nel segno della gioia e della condivisione», dichiara il sindaco Giacomo Anastasi. «Abbiamo voluto un’edizione 2026 ricca di eventi, capace di valorizzare la creatività dei cittadini, il lavoro delle associazioni e le eccellenze del territorio. Quattro giorni di colori, musica e divertimento che renderanno Petrosino un luogo aperto, accogliente e vivo, soprattutto per i più piccoli, veri protagonisti del Carnevale».



